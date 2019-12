Manter a porta baleira

Fernando Vázquez estivo a unha vitoria de acadar a milagre da permanencia cando foi chamado en marzo de 2013 para tentar amañar o que non acadaran os seus antecesores no banquiño nese curso,José Luis Oltra e Domingos Paciência.Agora o reto é moito máis complexo. Xa non é só eludir un descenso de categoría, é non caer no pozo da Segunda División B. Unha categoría que devora equipos. Vaise topar Fernando cos mesmos homes cos que traballaron Anquela e Luis César, pero quizais cun estado anímico diferente. O arousán tivo que traballar cun grupo desfeito pola inseguridade; o de Castrofeito terá ese mesmo grupo que chega dun tempo de lecer e de acadar dous triunfos consecutivos, porque nesta situación tamén hai que valorar o da Copa en Illueca. Chega un motivador, pero tamén un home que ten por costume construír desde atrás, o que non conseguiron nin Anquela nin César. Hai que pechar a porta e a partir de aí todo o demais. O Deportivo só estivo catro partidos sen encaixar goles —cinco co de Copa—, e recibiu 35 tantos nos outros 17 encontros o que o converten de lonxe no equipo máis batido da categoría cunha media de 1,66 goles por partido. Unha tolemia! Por aí deberá comezar Vázquez, por pechar esa coladeira da que non só son responsábeis os defensas nin o porteiro. Terá que traballar cos mesmos futbolistas que os seus compañeiros que estiveron antes porque osreforzos, que van chegar, penso que non van estar en condicións de xogar dentro de seis días en Soria. Isto quer dicir, que son os mesmos —para min con máis valía da que amosaron— os que teñen que dar a cara na estrea de 2020.