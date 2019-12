Vázquez quiere "Riazor lleno" para que el Dépor se salve

Fernando Vázquez apela a la afición para que el Dépor tenga más opciones de superar este momento de especial dificultad y permanecer en Segunda. "Vengo aquí a intentar lo que es posible por muy imposible que pueda parecer. Se necesitarían muchas cosas para que la situación sea reversible . Está claro que tenemos que asumir en algún momento que el peligro está ahí y creo que la afición tendrá que dar un paso adelante para que nos pueda ayudar. Espero que esa gente que no esta viniendo al estadio, que por favor, para que Deportivo pueda sobrevivir, me gustaría ver el estadio lleno. En los momentos de mas necesidad es cuando mas tienes que demostrar realmente que estás con lo que quieres", afirmó el nuevo técnico del Dépor en su presentación esta mañana en Abegondo.

"Voy a poner toda mi ilusión, todo lo que sé y dar lo que tengo para que el Deportivo se quede en Segunda, pero también hay que contemplar posibilidad de que no sea así. Mientras matemáticamente sea posible, lo más razonable es que la gente venga ahora más que cuando el equipo estaba en una situación cómoda en Primera", recalcó.

En su anterior etapa en el Dépor vivió una "situación parecida, cambiando de categoría, de grupo de trabajo y equipo" y estuvo a punto de lograr la permanencia en Primera. Ahora espera conseguir ese objetivo en Segunda. "No pienso en negativo. Pienso que sí que se puede, que es posible. Se hizo pocas veces, pero ya se hizo y por lo tanto es posible. Vengo a trabajar, a darle intensidad al trabajo de los jugadores, y a intentarlo", prometió. "Mago no soy. No vengo como plan B o como red de seguridad. Vengo como entrenador", puntualizó el veterano técnico gallego.

El anuncio oficial de su regreso se demoró más de lo previsto por "pequeñas tonterías" pero desde el primer momento tuvo claro que "quería volver". "Siempre lo dije y estaba convencido de que en algún momento volvería, no sabía cuando", añadió Vázquez, que firma por dos temporadas y media. La próxima campaña seguirá en el Dépor aun en caso de bajar a Segunda B y la tercera estará condicionada a lograr un ascenso, bien de Segunda B a Segunda, o de Segunda a Primera.

Vázquez vuelve con el preparador físico Manuel Pombo, que ya estuvo hoy junto a él en la sesión matinal en Abegondo. Cuenta también con el regreso de Manu Sotelo, pendiente de resolver un "problema burocrático", lo que supondrá la salida de Yván Castillo como preparador de porteros.