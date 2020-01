Bóveda: "Creo al 100% en nosotros"

Eneko Bóveda prepara el partido de Soria desde el "convencimiento" de que la salvación es posible y entiende perfectamente que el club trate de cerrar más fichajes, además del de Çolak, en este mercado invernal. "Es evidente que no hemos funcionado. Cuando las cosas no salen bien siempre va a haber una tendencia al cambio. No me gustaría hacer la diferencia entre los que han hundido el barco y los que vienen a salvarlo. Todo el que se una tiene que ayudar a sacarlo adelante igual que los que estábamos tenemos que mejorar y sumarnos a una dinámica mejor. Vamos a pelear por hacer las cosas bien con todo el convencimiento del mundo. Yo lo tengo y los que estamos vamos a ser capaces de sacarlo. Nuestro nivel no se corresponde con el nivel que hemos dado hasta ahora. Creo al 100% en nosotros", argumentó esta mañana en Abegondo.

El lateral del Dépor celebra la llegada de Fernando Vázquez, sobre todo porque ha servido para animar al equipo y también a la afición. "Es evidente que Fernando por sus méritos de etapas anteriores por lo menos goza del apoyo y es una persona muy querida. Esa marea ha cambiado un poco de humor. Gracias a la incorporación de Fernando tenemos la sensación de que la gente tiene otro ánimo", recalcó Bóveda.

El partido del domingo en Soria no será definitivo para bien ni para mal, pero sí puede marcar un punto de inflexión en la temporada si el Dépor es capaz de ganar por primera vez a domicilio: "Sí creo que es un momento clave, se dan ciertas circunstancias para que ese partido nos pueda dar mucho. Puede ser un partido del que nos acordemos durante tiempo pero tampoco hay que pecar de excesivo optimismo o pesimismo".

Además, dedicó elogios al Numancia, "un equipo que debería ser más respetado de lo que es". "Al no ser Soria la ciudad más glamurosa de España, se deben pensar que juegan con balones de hierro... Para mí es de los dos o tres equipos que mejor juegan. Es un equipo valiente, con jugadores muy técnicos, un muy buen equipo y ahí están sus resultados", añadió Bóveda sobre el próximo rival.