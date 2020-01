Çolak reabre la puerta giratoria

Salir del Deportivo para volver a entrar. Un camino atípico pero transitado por bastantes futbolistas en la historia reciente. El último, Emre Çolak, presentado ayer en Abegondo para esta segunda etapa, que encara convencido de que la salvación es posible. "Seguro que sí. Para eso estamos aquí", afirmó con optimismo el primer refuerzo invernal del Dépor. "Me siento muy feliz de estar aquí, de vuelta en casa. Tengo mucho respeto a este club y a esta ciudad. Aquí es mi casa", recalcó el centrocampista tras posar con la camiseta blanquiazul junto al presidente de transición, Juan Antonio Armenteros.

Sin contar paréntesis en forma de cesiones o casos particulares de jugadores como Carles Gil, que en su día finalizaron contrato pero acabaron regresando de inmediato a A Coruña sin pasar entremedias por otro club, en total con Çolak son 13 los que en las últimas dos décadas atravesaron en ambos sentidos la puerta giratoria para salir y volver a entrar: José Ramón González, Jacques Songo'o, Xisco Jiménez, Javier Arizmendi, Alberto Lopo, Fabricio Agosto, Manu Fernández, Diogo Salomão, Bruno Gama, Fede Cartabia, Adrián López, Lucas Pérez y ahora Emre Çolak.

El turco jugó dos años en Primera con el Dépor, así que su adaptación al club y a la ciudad será muy fácil. "Poco a poco voy conociendo a los compañeros. Todos me dieron bienvenida. Ya conozco a algunos. También hablo castellano más que antes. No será problema adaptarme. Soy gallego ahora", bromeó sonriente.

Debutará el día 12 en la Copa

Desde su retorno Çolak trabaja con el grupo y se siente "físicamente muy bien" aunque aplaza su debut hasta el partido de Copa del día 12 contra Unionistas de Salamanca. Cuenta con la documentación en regla para jugar en Soria este domingo, pero debe esperar unos días para coger forma: "Me falta un poco y tengo que entrenar con el equipo".

Estaba sin club y cuando surgió la opción de volver, aceptó de inmediato. "Richard [Barral] me llamó y me dijo que teníamos que ayudar al Dépor. Después de esa llamada, ya no lo pensé más", declaró Çolak, que recoge el testigo de Lucas Pérez, el último retornado hasta el regreso del turco. Celso Borges, con el que Çolak coincidió en su anterior etapa, podría ser el siguiente. "Ojalá", deseó ayer el internacional otomano.