Vázquez: "Quiero un Dépor invulnerable, como una roca"

Fernando Vázquez iniciará este mediodía en Soria su segunda etapa al frente del Deportivo coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta. Para él representará un nuevo comienzo y espera que también lo sea para el equipo, aunque ayer después del entrenamiento recordara su primer paso por el banquillo blanquiazul. Vázquez ambiciona recuperar el espíritu del equipo que logró el ascenso en 2014 apoyado en su fiabilidad y seguridad defensiva. "A mí me gustaría que el Deportivo se mostrara invulnerable. Lo conseguimos el año del ascenso. Éramos un equipo difícil de batir, especialmente en la primera vuelta. Aquel equipo era una especie de roca, y tenía jugadores de calidad. Quiero que sea un boxeador al que no le puedan tocar ni la nariz", reflexionó ayer el técnico.

El entrenador deportivista quiere un conjunto sólido que no conceda oportunidades y con un punto más de "intensidad". "El grupo es fácil de dirigir, se deja entrenar con facilidad. Yo pretendo subir un poco la intensidad. Si están en seis, llevarlos a siete. Si en siete, a ocho. Quiero un poco más de intensidad. Y después las armas tácticas para no ser vulnerables y hacer goles porque tenemos que ganar partidos", manifestó ayer antes de que el equipo se desplazase a Soria.

Vázquez subrayó que a partir de de hoy, y coincidiendo con el arranque del segundo tramo del campeonato, sus jugadores deben tomarse cada partido como una "final". La primera de las 21 que tienen por delante para lograr la permanencia será este mediodía. "Vamos a empezar una Liga nueva, una vuelta nueva, de cero y a ver si conseguimos hacer 36 puntos. Para hacer eso haces cuentas, les expliqué a los jugadores lo que teníamos que hacer, cuántos partidos puedes perder", razonó. "Vamos a tomarlo como 21 finales planteadas de forma diferente. También necesito conocer bien a los chavales, ver cómo podemos jugar, cómo podríamos ser más fuertes", añadió.

Su papel en los fichajes

Fernando Vázquez también se refirió ayer antes del partido contra el Numancia al rol que asumirá durante el mercado de enero y su poder de decisión en los movimientos que pretende ejecutar el club para reforzar el equipo. El técnico destacó que no tendrá la última palabra, pero al mismo tiempo garantizó que su papel no será testimonial durante todo el proceso. "Por supuesto que mi opinión cuenta", aseguró el entrenador deportivista. "Nada se va a realizar sin que me consulten, me digan y participe. No quiere decir que vaya a ser el capo de las decisiones, pero me van a consultar", argumentó.