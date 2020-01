El Dépor Abanca no remata al Valencia y cede dos puntos

El Dépor se vuelve a quedar con la miel en los labios en una visita a Valencia. Si hace unas semanas se marchó el equipo blanquiazul cabeceando para A Coruña por una injusta derrota ante el Levante, hoy se lamenta por no haber sabido rematar a un Valencia, al que sometió y superó y al que incluso pudo doblegar tras el empate, pero que siempre se acabó escabullendo de la estocada final. El punto deja al equipo coruñés con 25, cómodamente instalado en la cuarta plaza, aunque vienen apretando rivales por debajo.

Manu Sánchez tiró de nuevo de las de siempre, de un equipo más que reconocible y que se puede recitar de carrerilla. Ni siquiera hizo cambios en todo el partido. Con Teresa y Athenea en un tono más bajo, los latigos en esta ocasión fueron Gaby y, sobre todo, las inconmensurables Peke y Nuria, esta tarde una lateral total. El Valencia estaba atascado y el Dépor, sin excesos, era vértigo cada vez que recuperaba y lanzaba. También funciona de maravilla en jugadas estáticas. Fiel a su estilo, tocaba y tocaba. Siempre, balón. Sin miedo. De hecho, en una serie de pases, ante presión ché arriba, tejieron una jugada desde Misa a Gaby en la que no marcó la venezolana de milagro. Llegaba el ecuador del primer acto y se desataba el torrente blanquiazul. Pronto empezaron a sucederse las ocasiones sin que las locales tuviesen respuesta. Hasta Teresa se sacó de la chistera un pase en profundidad que Gaby tampoco supo embocar. Ya empezaban los lamentos y ni había asomado el descanso.

El paso por los vestuarios hizo que el Dépor Abanca saliese aún más decidido. Ni cinco minutos tardó en marcar. Un saque de esquina en contra habilitó una contra para enseñar en la escuela de entrenadores. Rápida salida de Tere, progresión y centro medido de Nuria y remate tenso a la red de Peke. 0-1. El conjunto coruñés ya celebraba, no merecía otra cosa. Y se disponía a remachar. No pudo y eso que manejó el encuentro a su antojo durante la siguiente media hora y rondó en muchas ocasiones el 0-2. Ya con Mari Paz Vila en el campo, el equipo ché se rehizo en una jugada aislada. Tras un pase en profundidad, Ale Serrano corría hacia Misa, a la que batió por bajo. 1-1. Un cuarto de hora por delante, todo por decidir y la marea en contra. Ni se achicó el grupo de deportivistas. Todo empujaba hacia el 2-1 y finalmente el milagro fue que no se produjese el 1-2. Peke, en versión maradoniana, estuvo a punto de hacer cima en el descuento y antes le regaló otro caramelo a Gaby, que exhausta mandó fuera la pelota. También se pudo coronar Athenea. Otro sinsabor, aunque menor, para las deportivistas ante tal demostración, una más, la de cada semana de un equipo con una fe inquebranteable en lo que hace.