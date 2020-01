Vázquez: "Es como un 'grand slam'; hay que ganar doce partidos y ya quedan once"

Fernando Vázquez se marchó "muy contento" de Los Pajaritos por el triunfo "muy importante" del Dépor ante el Numancia, el primero a domicilio en toda la temporada, y volvió a apelar a la afición para que empuje al equipo. "En nuestra situación nosotros necesitamos a la gente. Me gustaría que la gente estuviera en Riazor y nos ayudara hasta el final. Esto es como jugar un grand slam de tenis, en vez de ser a siete partidos, tenemos que ganar doce. Ya nos quedan once. Por lo tanto, es partido a partido. Nos olvidamos de la primera vuelta, de la liga en sí, y sabemos que tenemos que ganar tantos partidos. Los números lo dicen. Podemos perder nueve. Que pase el siguiente, y si lo perdemos, nos quedarán ocho a perder. Así vamos a funcionar. Hasta que matemáticamente las cuentas nos den, el público es lo más importante que tenemos y me gustaría que demostrara que quiere a su equipo y que va a ayudarlo a salvarse", recalcó el de Castrofeito, que tiene claro qué le pide a los Reyes Magos: "Salvar al Deportivo".

A su juicio, el Dépor debe hacerse fuerte en base a la solidez, de ahí su apuesta por la defensa de cinco para su estreno en Soria, aunque eso no quiere decir que vaya a utilizar siempre ese sistema. "Lo asentaremos, lo trabajaremos y lo utilizaremos, no sé cuándo. Vamos a tratar cada partido como si fuera uno diferente. Quizá nosotros nos adaptemos un poco. Quizá nuestra fuerza no sea la de imponer nuestras cualidades en ataque, quizá nos tengamos que hacer fuertes en otro aspecto. Es un sistema más y estuvo bien. El rival no nos tiró a portería, o muy poco", añadió en su análisis.