Borja Valle no descarta su salida

Borja Valle se refirió esta mañana en Abegondo a las numerosas entradas y salidas que prepara el Deportivo en el mercado invernal y, en ese sentido, no cierra la puerta a abandonar el equipo coruñés este mes. "No sé lo que va pasar. Los mercados de invierno son una locura. En la situación en la que está el Deportivo es entendible que haya entradas y salidas. No me voy a centrar en mi caso exclusivamente, lo único que sé es que voy a ser Borja Valle hasta el ultimo día, esté aquí diez años o un día más", afirmó el atacante, uno de los tres capitanes del Dépor.

Sabe que el mercado invernal es "una locura", así que no descarta nada. "Son momentos delicados para todos. Casi nadie sabe lo que va a suceder. Ha entrado o va a entrar una directiva nueva con ideas diferentes. Estamos todos un poco a la expectativa de qué opinan y qué intención tienen. Solo tenemos que centrarnos en entrenar, competir y buscar lo mejor para el Deportivo", añadió el berciano, consciente de que "ahora es momento de comentar y especular".

"El día que me yo vaya lo vais a saber todos y el día que me quede lo vais a saber todos. Hasta día 31 no puedo decir absolutamente nada. Mis compañeros tampoco. Este club necesita moverse, necesita entradas y salidas. Las personas que hemos estado aquí no hemos dado nuestro 100% y es entendible que haya dudas sobre quien sigue y quién se va", argumentó Valle, que celebra el rendimiento del equipo con los tres centrales en el estreno de Fernando Vázquez en Soria: "Ahora tenemos una identidad y las cosas claras, guste más o menos. Hemos conseguido ser un bloque y es algo muy positivo".