Abanca concede al Dépor un crédito participativo de "cinco millones" que le permitirá aumentar su tope salarial en dos millones

El deportivismo empieza a vislumbrar la hoja de ruta de la que será la nueva realidad de su club. Juan Carlos Escotet, cabeza visible de Abanca, y Fernando Vidal, futuro presidente del Deportivo, presentaron esta mañana el "plan de viabilidad" con el que pretenden asegurar el futuro club coruñés, que pasa en un primer momento y de manera importante por la concesión por parte de la entidad bancaria de "un crédito participativo de cinco millones" posteriormente capitalizable "antes del 30 de marzo", que cambiará el mapa accionarial del club y que permitirá aumentar el tope salarial para realizar fichajes en hasta "2,1 millones", a gastar "entre esta ventana de fichajes y la siguiente", aunque si se cree conveniente se "podría" emplear el total del montante en este mes de enero, según reveló Fernando Vidal. Este préstamo, que será capitalizado "porque así lo requiere LaLiga", será aprobado en la junta del 14 de enero, aunque "ya hay un compromiso firmado", tal y como reveló el futuro presidente. El sí de los accionistas es básico: "Si no es así, no concederemos el crédito, así se podrán hacer los fichajes hasta el día 31". El conjunto de medidas se completará con una ampliación de otros diez millones, a aprobar en una futura reunión de accionistas, que en la primera fase permitirá a los actuales "mantener su cuota de participación en la entidad", aunque en posteriores fases se abrirá a otros inversores con este tope máximo, que colocará el capital social del Dépor por encima de 25 millones como máximo.

Escotet y Vidal coincidieron en que este plan es la única vía para "salvar al Dépor". El presidente de la entidad bancaria reconoció que la situación financiera es "agobiante" e incidió en que "hay que profesionalizar" la entidad, apostando por planes de negocios a largo plazo y haciéndolo más estable ante un accionariado voluble. El futuro máximo mandatario del club elogió el crédito firmado con Abanca en 2017 que permitió liquidar la deuda con la Hacienda y cree que la afición entenderá esta nueva realidad porque "no hay otro camino": "Todo esto lo entienden los deportivistas, hace falta dinero porque esto se va abajo. El Dépor puede aguantar dos años en Segunda, pero el tercero... No quiero ni pensar en un descenso a Segunda B. Si no hubiéramos firmado el crédito con Abanca (en 2017), estaríamos fulminados".

Queda por concretar de manera pormenorizada cuál será el mapa accionarial del Dépor tras la capitalización de la crédito participativo y la futura ampliación de capital, pero es mas que probable que Abanca se convierta en el máximo accionista y que gane un peso casi definitivo en todas las decisiones. El famoso "capitalismo popular" de 1992 da el paso definitivo para desaparecer. A Juan Carlos Escotet no es el escenario que más le gusta, pero está preparado para responder y cree que esta operación no difiere de otras que han realizado con empresas gallegas con similares, aunque no peores, problemas: "Los únicos escenarios que imagino son comprar bancos y compañías de seguro, que es de lo que sabemos en esta casa. Vernos en una vía totalmente forzosa y en una operación de rescate de estas características en un negocio que nos resulta ajeno, es el último camino que nos interesa transitar, pero cuando nos ha tocado, hemos rescatado a empresas gallegas en las mismas condiciones, aunque quizás no tan complicadas como las que acabo de referir, pero lo hemos hecho. No le tenemos miedo al reto y estamos convencidos de que, en un horizonte de tiempo prudente, bien definido y con intención irrenunciable de ejecutarlo, se podrán resolver los problemas".