Mollejo: "Me voy a quedar aquí"

Víctor Mollejo niega que exista incertidumbre en el vestuario por los numerosos movimientos de entradas y salidas de futbolistas que se avecinan este mes y, en su caso particular, descarta cualquier posibilidad de abandonar el Deportivo en enero. "No creo que haya esa incertidumbre. La gente está tranquila. Yo estoy contento aquí y me voy a quedar aquí. Por lo tanto, ojalá vengan fichajes porque será bueno para el equipo pero también hemos salido adelante de la mala racha los que estábamos meses atrás. Esté quien esté, vamos a seguir a muerte", explicó el delantero, tajante al garantizar su continuidad: "En ningún momento tuve ninguna duda".

Mucho más incierto es el futuro de Javi Montero, también cedido por el Atlético en el Dépor, al igual que Mollejo. "Montero tomó la decisión de venir aquí y estaba ilusionado en quedarse aquí. A partir de ahí pueden pasar cosas que le pueden llevar a salir o a no salir. Yo le veo muy ilusionado, muy centrado en el trabajo y ojalá se quede", comentó Mollejo sobre la situación de su compañero.

El delantero celebra la reacción del equipo desde la llegada de Fernando Vázquez. "Todo el mundo anda con mucha más confianza. El equipo está totalmente cambiado. Me parece genial todo lo que está trabajando. También se trabajaba antes, pero por circunstancias que no sabes muy bien no salían las cosas", añadió Víctor Mollejo esta mañana en Abegondo.