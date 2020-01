Escaparate blanquiazul en Salamanca

La Copa de las oportunidades es a la vez un escaparate para los futbolistas del Deportivo que menos minutos están teniendo hasta ahora, varios de ellos claros candidatos a abandonar el equipo en este mercado invernal. El club está obligado a dar unas cuantas bajas para poder completar la revolución que planea con el objetivo de elevar el potencial de la plantilla con más de media docena de contrataciones, además de la de Emre Çolak. De ahí la necesidad de encontrar destino a futbolistas con poco protagonismo en lo que va de curso, pero que mañana formarán desde el inicio en la eliminatoria de Copa frente a Unionistas de Salamanca (12.00 horas). Christian Santos, uno de los jugadores de la actual plantilla que podrían tener las horas contadas en A Coruña, sufrió en el entrenamiento del jueves un esguince leve de rodilla, por lo que no podrá entrar en la lista.

En principio, sí viajarán otros futbolistas también con opciones de no seguir, como Javi Montero, Samuele Longo o Beto da Silva. El peruano puede ser el primero en salir rumbo a su país, al Alianza de Lima, que baraja no solo la opción de incorporarlo cedido sino también la de llegar a un acuerdo con el Tigres mexicano, el club propietario de sus derechos, para ficharlo en propiedad. Tanto el central como los dos delanteros formaron ayer en el teórico once inicial con el que Fernando Vázquez trabajó la basculación defensiva sobre el césped de Abegondo en la penúltima sesión previa al encuentro de mañana.

Igualmente apuntan al equipo titular otros jugadores que también contaron muy poco en lo que va de campaña, como Borja Galán, Luis Ruiz o Sasa Jovanovic. Todas las opciones están abiertas en un mercado invernal tan agitado para el Dépor como este, así que no hay que descartar que también alguno o varios de ellos puedan salir del equipo en esta ventana. Tampoco está garantizada la continuidad en Riazor de Borja Valle, tal y como manifestó él mismo públicamente esta semana. El atacante berciano se perfila como otro de los futbolistas que formarán mañana de inicio frente a Unionistas.

También tendrán minutos seguro Gaku Shibasaki y el recién retornado Emre Çolak, dos casos diferentes a los anteriores, ya que su futuro está en A Coruña y desde el club esperan que sean dos jugadores importantes de aquí a junio para ayudar al Dépor a salvarse. El japonés sale de una lesión y el turco viene de no competir en los últimos meses, así que la Copa les servirá para ir cogiendo forma de cara a lo verdaderamente importante, que es la liga.

Ni Vázquez ni sus jugadores quieren tirar la Copa, pero todos miran ya de reojo al trascendental duelo del próximo jueves en Riazor contra el Racing de Santander. "El partido más importante para nosotros es el del Racing „reconoció ayer Víctor Mollejo„ pero también usamos la Copa como un motivo de ilusión. Estamos centrados en el partido del domingo y, evidentemente, estamos mirando de reojo al encuentro contra el Racing, que es el importante".

Mollejo niega que exista incertidumbre en el vestuario por los numerosos movimientos de entradas y salidas de futbolistas que se avecinan este mes y, en su caso particular, descarta cualquier posibilidad de abandonar el Deportivo en enero. "Yo estoy contento aquí y me voy a quedar aquí. Por lo tanto, ojalá vengan fichajes porque será bueno para el equipo pero también hemos salido adelante de la mala racha los que estábamos meses atrás. Esté quien esté, vamos a seguir a muerte".

Dudas sobre Montero

Mucho más incierto es el futuro de Javi Montero, también cedido por el Atlético en el Dépor, al igual que Mollejo. "Montero tomó la decisión de venir aquí y estaba ilusionado en quedarse aquí. A partir de ahí pueden pasar cosas que le pueden llevar a salir o a no salir. Yo le veo muy ilusionado, muy centrado en el trabajo y ojalá se quede", afirma Mollejo sobre la situación de su compañero, al tiempo que celebra la reacción desde la llegada de Fernando Vázquez: "Todo el mundo anda con mucha más confianza. El equipo está totalmente cambiado".