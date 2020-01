Vázquez: "Espero que Montero siga aquí"

Fernando Vázquez se refirió esta mañana a la revolución que planea el Deportivo para este mercado invernal, con numerosas entradas y salidas. En ese sentido, el técnico cuenta con que Javier Montero no abandone el club. "Me gusta tener un central zurdo. Me encanta tener zurdos en el equipo, en todas las posiciones pero especialmente en centrales, para jugar con línea de dos o de tres. De principio, espero que Montero siga aquí", afirmó el técnico.

No sabe si habrá revolución, pero si la hay espera que "sea para mejor". "No estoy exactamente en la cabeza de Richard Barral, pero es evidente que el Deportivo y los futbolistas de la plantilla actual lo tienen que entender. El Deportivo está en situación critica. Todo tendría que ser comprensible y entendible desde todas partes. Todo aquello que se haga tiene que ser bien recibido. Estamos en vida o muerte. Todo el mundo tiene que entender que la situación es dura y por encima de todos nosotros está el Deportivo. Si hay revolución, que sea para mejor en todo caso", argumentó Vázquez, que prefirió no entrar en nombres propios sobre posibles fichajes.

Emre Çolak, el único refuerzo invernal confirmado hasta ahora, no jugará mañana la Copa en Salamanca por un "problema de tránsfer". "No viene mal" la eliminatoria para intentar ampliar la racha positiva, pero Vázquez enfoca ya hacia el duelo del jueves contra el Racing en Riazor. "Vamos a afrontar una final de la Copa de Europa contra el Racing de Santander en casa. Tenemos que ganar y necesitamos ganar. Hay que acertar once veces y fallar nueve", detalló sobre las victorias que calcula que debe lograr el Dépor para salvarse.

La afición se está movilizando para respaldar al equipo, cumpliendo así con el llamamiento que hizo Vázquez nada más llegar a A Coruña. "El deportivismo tiene que demostrar que este club es grande. Eso solo lo demuestra una gran afición acudiendo al estadio. Lo que hace grande un club no son los jugadores, ni los resultados, ni los títulos. Lo que lo hace grande un club es su gente", recalcó en Abegondo antes partir en bus hacia Salamanca.

De cara a la cita de mañana contra Unionistas, Fernando Vázquez garantizó que el fabrilista Kanouté será titular. "Llevamos un equipo para intentar superar la eliminatoria. El subidón competitivo de ganar es muy importante para el equipo, lo necesitamos y vamos a intentar conseguirlo", prometió el técnico blanquiazul.