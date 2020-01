Sigue en directo el Unionistas-Deportivo

MINUTO 10. Busca Unionistas sacarse de encima la presión, las intenciones ofensivas del Dépor. Primera parada de Koke Vegas, ocasión que no aprovecha Samuele Longo.



MINUTO 5. Muy activo el Dépor en ataque en los primeros minutos, resiste el Unionistas. Fernando Vázquez mantiene el sistema de los tres centrales.



MINUTO 1. Arranca el partido con el Dépor al ataque, primer saque de esquina para los coruñeses.



11.50 horas. Calentamiento del Dépor.



Campo helado, niebla y mucho frío ahora mismo en las pistas de El Helmántico, los dos equipos apuran el calentamiento.El once decon dos equipos con relación con el fútbol gallego:, ex canterano del, y, meta con pasado en elEllleva casi una hora en las pistas deYa tenemos once del, lleno de novedades, entre ellas. Solo repitenPersiste la duda del sistema podría jugar con cuatro o cinco atrás, todo depende de la posición deen el campo. Si actúa de lateral, los tres centrales serán. Si sube su posición al centro del campo, el canterano será el lateral y el vasco y el griego los centrales. Cuando empiece el partido, saldremos de dudas.Ganar todavía es algo raro para el, acostumbrado esta temporada a perder por norma general. Diecinueve jornadas seguidas, que se dice pronto, se pasó sin vencer hasta despedir el año con una alegría frente al(2-1), la primera en cuatro meses. La penitencia fue larga, larguísima, hasta que la victoria en(0-1), la primera de la temporada a domicilio en el reestreno deconfirmó que elno está muerto. Aún respira. El próximo jueves, contra el, se juega la vida en. Ganar ese partido es lo único que preocupa ay sus jugadores, lo verdaderamente importante, pero antes eldeberá afrontar el inevitable paréntesis de laen. Seguir ganando, independientemente de que el rival,, sea de inferior categoría, es el objetivo del equipo coruñés, que pretende ser competitivo pese a que Vázquez echará mano de muchos secundarios en busca de la cuarta victoria consecutiva, contando la anterior de Copa en Illueca más las dos del campeonato regular.

No será un trámite el duelo frente al modesto Unionistas, antepenúltimo en el grupo 2 de Segunda B. El Dépor deberá adaptarse a las duras condiciones del terreno de juego y también igualar, como mínimo, el altísimo nivel de intensidad con el que competirán los futbolistas salmantinos. Para la mayoría será el partido de sus vidas. También la Copa servirá de escaparate para muchos jugadores blanquiazules. Por ejemplo, para el fabrilista Kanouté, que debutará con el primer equipo formando parte del once inicial. Gaku Shibasaki, que sale de una lesión, tendrá minutos para ir cogiendo forma. Koke Vegas, Luis Ruiz, Galán, Jovanovic o Longo son algunos de los secundarios que hoy serán protagonistas. El que no estará es Çolak, aún pendiente de recibir el tránsfer para poder reestrenarse con el Dépor. El dibujo táctico, parecido al de Soria, de nuevo con cinco atrás.