El Deportivo se aparta de la Copa

La Copa ya es historia para el Deportivo. El cuadro herculino cayó eliminado en la tanda de penaltis ante Unionistas en otro partido gris en el que volvieron a brotar las carencias enmascaradas por las últimas tres victorias. No es esa la realidad de este Dépor, que asumió que la eliminación de la competición del K.O. sería una decisión lógica y justificable en el reparto de los esfuerzos. El jueves visita Riazor el Racing de Santander y ese es el día marcado en rojo en el que no está permitido fallar.

Repitió Fernando Vázquez la idea de jugar con tres centrales, como en Soria, aunque con una vocación más ofensiva en un equipo titular al que regresaba Koke en la portería y en el que debutaba Kanouté.

El Deportivo, ayer con indumentaria verde, salió con la idea de ser protagonista con el balón mientras que Unionistas esperaba agazapado. Pero pronto, espoleado por su afición, el equipo salmantino pasó a llevar la iniciativa en el juego y a acaparar las llegadas al área rival, aunque sin generar excesivo peligro. Koke detuvo sin aprietos un tiro centrado de Portilla y tuvo que estirarse para detener a ras de hierba un cabezazo de José Ángel a la salida de un córner.

Brais vivió más tranquilo en la otra portería. Solo un remate en el que Longo, de espaldas a la portería, no acertó a enfilar el balón en la dirección correcta, animó a la nutrida hinchada deportivista.

El terreno de juego, una pista de patinaje cuando el Deportivo llegó al campo, fue perdiendo su manto de hielo bajo los rayos de un sol que no tardó en ocultarse. La niebla bajó y se encendió la iluminación artificial en un duelo jugado al mediodía. Las Pistas anexas al Helmántico eran por entonces una nevera y el frío pareció atenuar los ímpetus de los contendientes. El escaso calor lo ponía la afición local en cualquier arrancada de sus jugadores, casi siempre inocuas, aunque muy celebradas.

Superado el ecuador del primer acto, el colectivo herculino volvió a manejar de nuevo el balón, a hacer circulaciones más largas y a ejercer un mejor control de la situación porque un partido loco solo parecía favorecer los intereses del cuadro salmantino.

En la recta final del primer periodo llegaron, y casi seguidas, las dos mejores oportunidades. A la salida de un saque de esquina volvió a elevarse con facilidad José Ángel y Koke respondió con un paradón al testarazo del mediocentro, que buscaba la escuadra derecha. Acto seguido, en una contra veloz, Borja Valle enfiló la portería de Brais por la derecha. Con todo a favor para hacer el 0-1, estrelló su remate en el cuerpo del portero vigués.

El Deportivo cambió de cara en el comienzo del segundo. Trató de estirarse, de buscar alternativas en ataque y Borja Valle volvió a crear peligro con un buen tiro desde la frontal del área que palmeó Brais. Luis Ruiz pasó a entrar más en juego, aportó un leve dinamismo en ataque que le costó dejar en segundo plano sus obligaciones defensivas. La entrada de Vicente Gómez por el desapercibido Kanouté no dio el salto de calidad necesario para resquebrajar el orden de Unionistas, que se aprovechó de un error ya cometido en el pasado. El mediocentro canario calcó una de las jugadas más recordadas del partido del no ascenso ante el Mallorca de la pasada campaña: perdió un balón en el centro del campo ante la presión de un rival y se quedó parado en el suelo reclamando una falta que el colegiado no concedió; con el equipo desplegado, Javi Navas sirvió un centro raso que Guille Andrés, en su primera intervención en el partido, remató imponiéndose a Nolaskoain en el primer palo (1-0).

El tanto aceleró la reactivación del equipo planteada por Fernando Vázquez, que se encomendó a Beto da Silva y Aketxe para lograr la igualada. Unionistas cedió metros y el Deportivo se puso serio cuando vio cerca el riesgo de derrota.

Avisó el ariete peruano con un plácido testarazo que envió por encima de la portería y en el minuto 83 apareció Vicente Gómez, lejos de su zona de influencia, para compensar su error: aprovechó la salida descontrolada de Brais y elevó envió el esférico al área pequeña. En la pugna, Pedro López salió vencedor ante Borja Valle, pero acabó despejando hacia su propia portería.

Solventada la papeleta el Deportivo se conformó. O más bien se quedó sin energías para buscar el triunfo en el momento de mayores dudas del equipo unionista. Koke salió al rescate en un lanzamiento cruzado de Guille Andrés tras revolverse en la frontal del área. Respiró tranquilo el meta antequerano tras el compromiso en el que le puso Nolaskoain con una fallida cesión de cabeza. Guille Andrés, que ya había ejecutado otro lanzamiento al lateral de la red poco antes, llegó a interceptar el esférico, pero chutó alto.

La prórroga midió la ambición de unos y otros y el Deportivo salió mal parado, al menos en cuanto al balance de méritos. Góngora gozó de tres ocasiones para romper un empate que no hacía justicia. Llegó esperanzado el conjunto salmantino a una tanda de penaltis que el Dépor solo estuvo cerca de evitar con un lanzamiento lejano de Aketxe y un testarazo de Beto da Silva a la salida de un saque de esquina.

Gaku ensombreció la mejoría mostrada durante el encuentro con una ejecución previsible en el segundo lanzamiento. Unionistas se vio cerca del pase tras los aciertos de De la Nava y Álvaro Romero replicados por Nolaskoain y Mollejo. De nuevo al filo del abismo, Koke detuvo la ejecución del goleador Guille Andrés y alentó al deportivismo, que sufrió un nuevo golpe de realidad con la horrible ejecución de Lampropoulos. Fue demasiado para el salvador Koke, que no pudo detener el lanzamiento definitivo de José Ángel (8-7).