El Deportivo recuperará la camiseta con franjas verticales para los dos próximos partidos

El Deportivo recuperará para los dos próximos partidos la camiseta tradicional con franjas blanquiazules verticales para los dos partidos que disputará esta semana, según ha confirmado esta tarde el club. La decisión afectará inicialmente tan solo a los encuentros ante Racing y Cádiz que el equipo jugará en Riazor el jueves y el domingo, respectivamente.

La camiseta se tratará de un modelo que no ha trascendido y del que el club no ha dado más detalles, aunque no será la que se empleó la temporada pasada antes de que se adoptara la versión con rayas horizontales de esta temporada.

Desde un primer momento, el diseño escogido para este curso despertó oposición entre un sector de la afición, que entendía que se rompía con la imagen tradicional del equipo. En la pasada junta de accionistas celebrada en diciembre en la que Fernando Vidal se postuló a la presidencia, algunos socios le reclamaron durante sus intervenciones que recuperara las franjas verticales.

El club ha tomado la decisión para los decisivos partidos de esta semana en la que también ha lanzado una oferta de entradas.