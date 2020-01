Fernando Vázquez: "Hay que ganar un partido de cada dos, visto así es más sencillo"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, subrayó esta mañana la importancia del partido de mañana contra el Racing de Santander para mantener la buena dinámica en la que se ha instalado el equipo después de las victorias ante Tenerife y Numancia. "Lo planteo como una final, pero no soy tan torpe de pensar que el resto no existe. Si ganas un partido tienes un cinco por ciento más de ganar el siguiente. Si tienes una racha ganadora los futbolistas empiezan a pensar que es difícil que pierdan. No es solo en los jugadores sino también en la afición, que va al estadio pensando que el equipo va a ganar. Es positivismo frente al negativismo", reflexionó.

Las cuentas del técnico pasan por ir descontando los puntos necesarios para una salvación por ahora comprometida. Vázquez, sin embargo, es consciente de que pueden llegar tropiezos. "Tienen que jugar el partido pensando exclusivamente en el partido. Tienes que ganar un partido de cada dos, visto así me parece más sencillo. Perder vamos a perder algún partido, está bastante claro. Ojalá que no, pero la derrota forma parte de la competición", argumentó.

Para el partido de mañana, Fernando Vázquez ha citado a los 20 futbolistas que tiene disponibles, incluido un Emre Çolak que ya posee el tránsfer y podría ser alineado. También entró en la convocatoria el otro de los fichajes invernales hasta la fecha, Sabin Merino.