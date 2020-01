"Hay que ganar uno de cada dos partidos, así se ve más sencillo"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, subrayó ayer la importancia del partido contra el Racing para mantener la buena dinámica en la que se ha instalado el equipo después de las victorias ante Tenerife y Numancia, pero al mismo tiempo descargó la presión que pueda existir. "Lo planteo como una final, pero no soy tan torpe de pensar que el resto no existe", reflexionó. "Si ganas un partido, tienes un cinco por ciento más de ganar el siguiente. Si tienes una racha ganadora, los futbolistas empiezan a pensar que es difícil que pierdan. No es solo en los jugadores sino también en la afición, que va al estadio pensando que el equipo va a ganar. Es positivismo frente al negativismo", añadió.

Las cuentas del técnico pasan por ir descontando los puntos necesarios para una salvación por ahora comprometida. Vázquez, en ese sentido, es consciente de que pueden llegar tropiezos. "Hay que sacar presión. Hay que jugar este partido pensando exclusivamente en este partido. Un resultado malo en un trabajo puede llevar casi a la destrucción, si estás pensando en el momento final. Juegas y pierdes, pero puedes fallar hasta nueve veces. De cada dos hay que ganar un partido. Así es más sencillo. Vamos a perder algún partido. La derrota forma parte de la competición. Pero hay que darle valor al comportamiento del equipo", argumentó.

Para el partido de mañana, Fernando Vázquez ha citado a los 20 futbolistas que tiene disponibles, incluido un Emre Çolak que ya cuenta con la documentación necesaria y podría ser alineado. También entró en la convocatoria el otro de los fichajes invernales hasta la fecha, Sabin Merino. En ese sentido, Vázquez reconoció que tiene dudas sobre el planteamiento para el decisivo encuentro ante el Racing. "Çolak y Sabin claro que podrían ser titulares. Pienso que igual es precipitado, no sé en qué estado de forma está Çolak, pero lleva 15 días con nosotros y está más fino, y a Sabin lo vi en dos entrenamientos, pero hay veces que hay que correr riesgos", manifestó Fernando Vázquez. "Mi situación como entrenador no es igual que la semana pasada, que lo tenía todo claro. Ahora tengo tres jugadores con los que dudo, como Gaku, que viene de estar lesionado. Es una decisión complicada lo que voy a hacer", añadió.

Su regreso a Riazor

El técnico deportivista también se refirió a su regreso esta tarde al banquillo del estadio de Riazor cinco años y medio después. "Algo sí que voy a sentir diferente. Ya tengo ganas de pisar ese túnel y volver a Riazor. Sí que sentiré algo especial", reconoció ayer Vázquez.