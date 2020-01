Vázquez: "El primer paso es el más difícil y lo dimos en la dirección acertada"

Las tres victorias consecutivas del Dépor, las dos últimas con Fernando Vázquez en el banquillo, han permitido al equipo situarse a solo un punto de salir del descenso. Cada vez que hay un cambio de entrenador el arranque es clave para generar una ola buena y, en ese sentido, el técnico del Dépor valora la importancia de hacer empezado bien. "El primer paso es el más difícil y lo dimos en la dirección acertada", aseguró esta mañana en Abegondo.

Vázquez ve a Claudio Beauvue apto para competir mañana ante el Cádiz pese a que solo completó un entrenamiento, el de hoy, a sus órdenes. "En otra situación diferente me autoexigiría verlo con más tiempo, pero en estos momentos de superemergencia hay que asumir riesgos y los vamos asumir. Todo el mundo me dice que está perfecto. Es una situación parecida a la de Merino", explicó el técnico, quien alineó al vasco el jueves en su primera semana en A Coruña.

El entrenador tiene "la esperanza" de que prospere el recurso ante Apelación para dejar sin efecto la segunda amarilla que vio Çolak ante el Racing y así poder contar con el turco mañana frente al Cádiz, líder de segunda pese a que atraviesa "un pequeño bache" en las últimas jornadas. "Ganamos el partido más importante, contra Santander. La media de cuatro puntos cada dos partidos, o siete cada tres, nos dan para salvarse. Que la gente no piense que hubo magia. Hay que contemplar dónde estamos y la posibilidad de perder", matizó.

El de Castrofeito celebra su conexión con la afición, le agrada y la asume con naturalidad pero recuerda que no es "ningún mago". "No me considero referente para nadie. Mientras el equipo gane, me gusta implicar a la afición dentro del proyecto y estoy encantado. Me satisface en grado sumo, pero no soy ningún mago", argumentó esta mañana en Abegondo.