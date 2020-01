C. Pardellas

El club recurrió la sanción a Çolak y pidió la cautelar C. Pardellas

El Deportivo recurrió ante el Comité de Apelación la segunda amarilla que Emre Çolak vio frente al Racing para dejar sin efecto la sanción de un partido dictada por el Comité de Competición tras la expulsión del turco el jueves en Riazor. Este recurso, según informó el club, iba acompañado de una petición de suspensión cautelar del castigo mientras Apelación no se pronuncie. Anoche el Deportivo no había recibido ninguna respuesta, aunque no descarta que pudiera llegar antes del partido de esta tarde. Çolak (en la imagen, el primero por la izquierda) entró en la convocatoria pero en principio parece muy complicado que pueda estar disponible para recibir al Cádiz.