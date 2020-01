Las jugadoras se sienten "ninguneadas" y no descartan ir a la huelga

Las jugadoras de la Primera Iberdrola denunciaron sentirse "ninguneadas" y no descartaron volver a repetir la convocatoria de huelga del pasado noviembre si no se firma su primer Convenio Colectivo con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF). "¿Ir a la huelga? No nos gustaría, pero al final sentimos que no se nos está tomando en serio. No descartamos nada. Nos da igual cómo se llegue a la firma del Convenio, lo que queremos es que se firme. ¿Por qué no se ha hecho? Es algo que se me escapa", señaló la jugadora del Athletic Ainhoa Tirapu.