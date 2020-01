Somma, el nuevo Amo

Hace doce años, de enero a junio de 2008, Pablo Amo vivió su mejor etapa en el Deportivo como eje en la defensa de cinco a la que Miguel Ángel Lotina recurrió para salir de una situación límite. El equipo era penúltimo en Primera en el ecuador del campeonato, pero tras el cambio de sistema la reacción fue espectacular, parecida a la que está protagonizando el Dépor de Fernando Vázquez, también apoyado en una pizarra con tres centrales. Ahora es Michele Somma el que recoge el testigo de Amo como eje de la línea de cinco. Son muy diferentes, pero el italiano se está sabiendo adaptar con éxito a esa nueva función que el madrileño cumplió a la perfección en su momento. "Jugué catorce años como profesional del fútbol y aquel fue el año en el que me sentí más parte de un equipo", recuerda el actual seleccionador nacional sub 18.

A juicio de Pablo Amo, Lotina fue "valiente" al apostar por un sistema que, entonces, no era tan empleado como ahora. "Fue uno de los precursores. Era un momento convulso, de muchas dudas e inseguridades, y Lotina consiguió que centráramos la atención en lo que era la táctica. Es un sistema muy utilizado hoy en día pero en aquel momento nos pilló a todos por sorpresa y nos exigió un nivel de atención muy alto. Consiguió que estuviéramos centrados en lo realmente importante, que es lo que ocurre en el campo. Para mí fue un golpe maestro. Fue genial, algo sonado. Nos obligó a tener que estrujarnos el cerebro para adaptarnos al nuevo sistema y entre nosotros nos comunicamos muchísimo dentro del campo", relata el exjugador del Deportivo.

Por su experiencia en los terrenos de juego y ahora como técnico, Amo entiende perfectamente que Vázquez se haya decantado ahora por un dibujo parecido. "Mirando la tabla, lógicamente los goles en contra del Dépor penalizan mucho. Me parece una decisión muy buena y muy lógica tratar primero de proteger la propia portería y, a partir de ahí, construir".

Una de las virtudes de ese sistema es que permite iniciar con más limpieza las transiciones ofensivas aunque, por encima de todo, es una fórmula que hace que todo el equipo en su conjunto se sienta "más protegido". "Cuando no tienes el balón seguramente sientes un plus de seguridad, por las distancias y las ayudas. Es un sistema que me gusta mucho. A nosotros nos fue muy bien y espero que siga dando sus frutos en la situación que está el Dépor para salir hacia adelante".

El flamante seleccionador sub 18 conoce bien a los centrales blanquiazules „Mujaid pasó por los combinados nacionales sub 17 y sub 18, y Montero es habitual en la sub 21„ pero prefiere no hablar de ninguno en particular, tampoco de Somma ni de Lampropoulos: "Soy muy respetuoso y el que conoce las características de cada uno y los matices del sistema es su entrenador. Yo ahí no debo entrar. En cualquier caso, me gustan los centrales que tiene el Dépor".