Uche Agbo, "impacto" inmediato

Uche Agbo (Kano, 1995) se presentó ayer en sociedad como nuevo jugador del Deportivo acompañado del mismo misterio que ha rodeado su fichaje por el equipo. No ayudó el centrocampista nigeriano a despejar alguna de las incógnitas sobre su incorporación, reticente incluso a enumerar sus cualidades como suele ser corriente en las presentaciones de este tipo. "Para los que no me conocen, cuando se me dé la oportunidad verán lo que puedo aportar", respondió el ex de Granada y Rayo Vallecano cuando se le cuestionó sobre sus virtudes sobre el césped. Su estreno, sin embargo, representa también un interrogante porque todavía no ha podido ser inscrito a la espera de que se produzca alguna salida y el club libere una ficha. No sabe cuándo podrá debutar, pero en cuanto lo haga el nigeriano garantizó un "impacto en el juego del equipo".

Uche se ejercitó el miércoles por primera vez a las órdenes de Fernando Vázquez después de superar un reconocimiento médico más minucioso de lo habitual debido a su historial de problemas cardiacos y ayer incluso se le pudo ver formando en uno de los hipotéticos equipos titulares del técnico con vistas al partido del domingo contra el Albacete. Al jugador, al igual que en el caso de las pruebas diagnósticas, le tocará esperar para saber si puede entrar en la convocatoria o no. "Cuando llegué, el cardiólogo que tenía que hacer las pruebas no estaba disponible. Entonces tuve que esperar. Ahora toca esperar de nuevo, imagino que se solucionará hoy (por ayer) o mañana (por hoy). De eso se ocupa la dirección deportiva", resumió.

No le queda otra que esperar mientras no le hacen hueco y se resuelven las salidas, pero en el club están seguros de que Uche podrá entrar en la lista si así lo decide Fernando Vázquez y demostrar si realmente puede causar ese "impacto" que mencionó ayer. "El equipo está mejorando y pienso que puedo tener impacto en el juego", aseguró.

Está por ver el papel que le reserva Vázquez después de una etapa en la que el nigeriano ha encadenado experiencias decepcionantes. "La última vez que estuve aquí, Riazor me impresionó. Así que cuando me llamaron decidí que quería vivir esa experiencia", reconoció ayer Uche.