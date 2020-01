Fernando Vázquez: "Me gusta que la gente confíe en el equipo"

El entrenador deportivista, Fernando Vázquez, se refirió ayer en la previa del partido contra el Albacete al ambiente renovado que se respira en el equipo después de enlazar cuatro victorias consecutivas y acercarse a la permanencia. "Me gusta que la gente confíe en el equipo. La energía positiva hace que el equipo crea, pero que ese optimismo y energía sea bien utilizada. Que miren la clasificación y sepan dónde estamos", reflexionó. El técnico blanquiazul, sin embargo, advirtió de que al mismo tiempo hay que estar preparados para cuando lleguen los tropiezos. Entiende Vázquez que las derrotas aparecerán y que hay margen para asimilarlas. "Perderemos partidos, eso es parte de la competición. Lo que pasa es que esa derrota no nos puede parar. Tranquilos, vamos a fallar. Relajarse, porque nos levantaremos y volveremos", añadió el técnico deportivista.

Vázquez desveló cuál ha sido para él la clave de la mejoría experimentada en las últimas semanas por el equipo. El cambio de mentalidad en el vestuario está detrás de los resultados obtenidos desde su llegada, según el técnico. "Hay que olvidarse, perder la idea de lo que es la clasificación y jugar un partido para ganar sin importar las consecuencias. Eso sólo ocurre cuando te diviertes con 15 años. Esa es la situación ideal. Salir y demostrar lo que eres. Si te preocupas, el rendimiento baja. Es más fácil acostumbrarse a perder que a ganar. Es un hábito de intensidad, de ilusión, de pasión. Si la rutina es la derrota, es fácil de llevar porque no tienes nada que hacer para perder", argumentó ayer después del entrenamiento en Abegondo.

El modo de contemplar la competición, según Vázquez, también tiene parte de culpa en la evolución de los deportivistas. La atención se pone en cada partido, olvidando la meta final, de acuerdo al técnico. "Teníamos que ganar doce partidos, podemos fallar nueve, y creo que ver la segunda vuelta a cachos es más motivante a nivel psicológico que ver el conjunto de la temporada", destacó.

El Deportivo buscará en Albacete la quinta victoria consecutiva y para ello tendrá que imponerse a un equipo que despliega un juego "diferente" al del resto de conjuntos de la categoría. "No sé por qué el Albacete dejó de ganar, pero tiene un número de puntos importante. Me parece que juega un poco diferente al resto de Segunda. Es un equipo que busca, que reitera y que repite con cierta constancia un tipo de fútbol directo. De pase largo, segundo balón y llegada al área con muchísima gente. Es asombroso la gente que mete en el área cuando hay un centro. No encuentro un equipo en Segunda que juegue tan claro", apuntó Vázquez.