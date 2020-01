Hugo Vallejo: "Estoy muy agradecido y muy ilusionado"

Hugo Vallejo fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Deportivo y se declaró "muy ilusionado" por su llegada al conjunto blanquiazul. "Surgió la oportunidad del Madrid y de jugar aquí también y estoy muy agradecido. Estoy muy ilusionado por empezar", indicó el jugador después del entrenamiento.

Vallejo llega en calidad de cedido hasta final de temporada por el Madrid después de desvincularse del Málaga. Tendrá ficha del filial, pero formará parte a todos los efectos de la primera plantilla. "No me importa estar con ficha del filial, soy sub 23, así que perfecto", indicó.

El quinto de los refuerzos invernales del Deportivo también se refirió a su primera toma de contacto con Fernando Vázquez. "Muy bien, es un hombre estricto, pero eso es lo que hace falta, que nos apriete porque es como se aprende", manifestó.