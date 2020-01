Deberes de última semana

Al Deportivo le espera una última semana de mercado invernal "movida", en palabras de Richard Barral, asesor del consejo de administración en materia deportiva. Es él quien lleva las riendas de las operaciones estos días y no oculta que tiene todavía trabajo por delante para cerrar los fichajes que ambiciona el club y dar salida a aquellos jugadores que no tienen sitio en la plantilla.

Hasta ahora han llegado cinco jugadores „ayer se presentó el último, el joven Hugo Vallejo„ y solo Jovanovic ha abandonado el equipo. El club necesita liberar más fichas para inscribir a los pretendidos Insua y Borges, dos de las opciones preferidas para la dirección deportiva y a la vez más complicadas, o a cualquiera de las otras opciones que maneja.

Para ello tendrá que colocar a jugadores como Beto da Silva o Samuele Longo, descartados por Fernando Vázquez para el partido contra el Albacete, y partícipes todavía de los entrenamientos a la espera de un destino.

Las 25 fichas están ocupadas a estas alturas y si se ha podido inscribir a Hugo Vallejo es porque formará parte del filial y al tener menos de 23 años podría jugar con la primera plantilla sin restricciones de minutos.

Para el joven futbolista cedido por el Madrid hasta final de temporada eso no representa un problema, según aseguró ayer en su presentación como nuevo jugador deportivista: "No me importa estar con ficha del filial, soy sub 23, así que perfecto".

Las miras del jugador granadino están en hacerlo lo mejor posible en el Deportivo y aprovechar la oportunidad que le ha brindado el club blanquiazul después de un paso tormentoso por el Málaga. "Estoy muy agradecido y muy ilusionado", destacó ayer. "Ahora mismo estoy pensando en el Deportivo, en hacer una buena temporada aquí", añadió en referencia a su futuro.