Uche y Beauvue suman 33

Cuando el viernes se cierre el mercado invernal muy poco se va a parecer la plantilla definitiva del Deportivo a la que empezó la temporada a finales de agosto del año pasado. Diego Caballo, que luego se enfrentó al equipo coruñés primero con el Extremadura y el domingo con el Albacete, formó en aquel primer once inicial en Riazor a las órdenes de Juan Antonio Anquela. También jugó Pedro Sánchez antes de fichar con por el conjunto manchego. Son dos que ya no están desde hace tiempo en A Coruña pero que tuvieron minutos esta temporada con la camiseta blanquiazul. Los últimos en estrenarse fueron Uche Agbo y Claudio Beauvue, el pasado domingo en el Carlos Belmonte. Pocas jornadas antes lo hicieron Emre Çolak y Sabin Merino, otros dos de los refuerzos que llegaron este mes. Hugo Vallejo, presentado esta semana en Abegondo, está pendiente de enfundarse por primera vez la elástica blanquiazul. De momento, con Uche y Beauvue son 33 los futbolistas que ya han competido con el Deportivo en lo que va de temporada. Una larguísima lista que seguirá aumentando no solo con Vallejo sino con los fichajes pendientes que el club planea concretar antes de que se cierre esta ventana invernal.

Una temporada de muchos vaivenes, tanto en el banquillo, con tres entrenadores diferentes „Anquela, Luis César y Fernando Vázquez„, como en los despachos, con otros tres presidentes „Paco Zas, Toño Armenteros y Fernando Vidal„ y, sobre todo, en el terreno de juego, con 33 futbolistas alineados hasta el momento. La Unión Deportiva Las palmas, que el sábado visitará Riazor, es el único equipo que utilizó más jugadores, 37 en total. Su técnico, el exdeportivista Pepe Mel, ha tenido que hacer muchos cambios sobre la marcha, entre otros motivos por las frecuentes lesiones. Diez de sus hombres tuvieron que pasar por el quirófano esta campaña: Raúl Fernández, Ruiz de Galarreta, Araújo, Benito, Rubén, Drolé, Dani Castellano, Narváez, Cristian Cedrés y Maikel Mesa, ahora en las filas del Albacete. Sancionados para Riazor están Javi Castellano y Benito. Por lesión serán baja Raúl Fernández, Drolé, Lemos, Cristian Cedrés, Dani Castellano, Mantovani y el recién fichado Aridai. Además, Araújo está pendiente de que se concrete su salida al AEK Atenas, así que es muy probable que tampoco esté para enfrentarse al Deportivo.

De los 33 blanquiazules utilizados, 31 jugaron en el campeonato liguero y otros dos, el portero Koke Vegas y el fabrilista Kanouté, solo compitieron en la Copa del Rey. Además de Mujaid, titular con el primer equipo, otros tres del filial tuvieron minutos en Segunda: Gandoy, Valín y David Sánchez. Solo el meta Dani Giménez jugó completas las 25 jornadas. Álex (24 partidos, 20 de ellos titular), y Aketxe (23 encuentros, 22 titular) son los otros dos que más jugaron hasta ahora.