Vázquez: "Siempre espero un Riazor exultante"

Fernando Vázquez confía en que la afición del Deportivo vuelva a llevar en volandas a su equipo hacia una nueva victoria, que sería la sexta consecutiva. "Siempre espero un Riazor exultante, lleno de energía positiva por mostrar qué tipo de club somos. No basta con decir que somos un club importante, solo se demuestra con la asistencia", argumentó el técnico. "Los aficionados, con sus respuesta, están haciendo ver al mundo que el Deportivo es grande, muy grande. Solo ellos lo pueden hacer y solo espero que lo sigan demostrando. Ellos son los que hacen el club grande", insistió el entrenador blanquiazul.

La afición lo idolatra, pero él no se siente un líder sino un "entrenador". "Realmente soy entrenador y me gustaría ser entrenador, pero excepcionalmente en el Dépor me tocó hacer, en la otra etapa y en esta también, un poco de catalizador para unir a la gente y que el club se sienta respaldado por su afición. Ese papel lo desarrollo con cariño, pero es excepcional. Un entrenador es entrenador y yo me considero únicamente entrenador ,pero no tengo problemas para ese tipo de situaciones y, además, me gusta", reconoció el de Castrofeito.

Entradas agotadas

El club agotó ayer las entradas que puso a la venta para el encuentro de esta tarde contra la UD Las Palmas. Riazor volverá a registrar un ambientazo desde dos horas antes del comienzo del encuentro, ya que a las 16.15 horas los Riazor Blues, con el apoyo de la Federación de Peñas, convocaron a todos los aficionados en la rotonda de las Esclavas para recibir al bus del equipo a su llegada al estadio.

Sobre el rival de esta tarde, Vázquez considera que Las Palmas es "un equipo con una calidad técnica importante" que apuesta por un "fútbol vistoso y ofensivo". "También tiene una gran responsabilidad porque es un candidato al ascenso", analizó el técnico del Dépor, consciente de que el conjunto insular llega a Riazor con "bajas importantes". Fernando Vázquez guarda un recuerdo cariñoso de su etapa en Gran Canaria: "Estuve un año en Las Palmas y fue impresionante, increíble. Fue muy duro aquel descenso, pero a pesar de todo nos vinieron a ver al aeropuerto y tuve un apoyo increíble. Podría haber continuado allí, pero quería seguir en Primera y me marché".