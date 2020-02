Cuatro de cuatro de Sabin Merino

Un par de zancadas le bastaron para anticiparse al primer palo, cabecear suavemente e introducir el balón por el medio de las piernas de Valle. Fue el cuarto gol de Sabin Merino, cuatro en cuatro partidos. Una marca casi inédita con la camiseta del Deportivo, una marca que realza la figura del vizcaíno, que llevaba tres años sin marcar. Su gol no fue suficiente esta vez porque Somma, en un mal despeje, introdujo el balón en su portería y fue necesario el segundo, que en esta ocasión llegó por medio de un cabezazo de Bóveda. Otra victoria por la mínima, la sexta consecutiva del Deportivo, que ahora puede mirar hacia abajo con cierto desahogo.

Pero ayer Sabin Merino no fue protagonista solo por su acierto en el remate, también lo fue por su retirada del terreno de juego, lo hizo con la mano sobre su muslo derecho, aparentemente no tiene que haber mayor problema para que el atacante el domingo juegue en Alcorcón, pero habrá que aguardar; pero incluso antes de esta acción, el vasco tuvo que ser asistido en el terreno de juego tras un golpe con Fede Varela cuando despejaba un balón tras un ataque canario. La lesión llegó después. Ya en la segunda mitad, cuando corrió por un balón que Gaku le metió entre líneas, una pelota que Merino recogió, regateó al portero visitante y, escorado, remató contra el lateral de la red. Podría haber sido el segundo, pero no solo la pelota no entró si no que el atacante vasco tuvo que pedir el cambio.

Ya antes había tenido la oportunidad de sentenciar también con el centrocampista japonés como asistente personal, en una brillante jugada individual Gaku se coló en el área canaria y cedió hacia atrás viendo los dos pasos atrás del propio Merino, pero cuando le llegó el balón este golpeó muy flojo y contra el cuerpo de un defensa. Cuatro goles del exAthletic ayudaron al Deportivo a sumar su sexto triunfo consecutivo. Van 18 puntos seguidos y de ellos, los doce últimos con la firma del nuevo atacante deportivista. Llegó en racha y cada balón que toca se convierte en gol. Es el máximo artillero del Deportivo, empatado con Aketxe, un logro que alcanzó en solo cuatro partidos. Cada tanto suyo ayuda a acercarse al objetivo y también a certificar su continuidad.