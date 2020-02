Más Dépor por menos de un millón

Menos de un millón de euros suponen para el Deportivo los trece movimientos que realizó en el mercado invernal, siete de entrada „Çolak, Sabin Merino, Beauvue, Uche, Vallejo, Keko y Jovanovic„ y seis de salida: Longo, Galán, Lampropoulos, Koke, Jovanovic y Beto. Lo desveló ayer el asesor del club en materia deportiva, Richard Barral, quien anunció que el Dépor gastó en enero "menos de la mitad" de los dos millones disponibles para reforzar la plantilla gracias al crédito participativo de cinco millones firmado con Abanca.

Barral está "bastante contento" por cómo queda configurada definitivamente el plantel. "Dentro de lo que es un mercado de enero, que no ofrece muchas alternativas, hemos podido equilibrar el equipo con lo que le faltaba. Ahora tiene un poco más de todo. Anteriormente lo que había no era para estar en el lugar en el que estaba pero los que han llegado han tenido un impacto importante y ayudan a los otros a subir su nivel. Creo que al equipo le queda recorrido hacia arriba cuando los nuevos que aún no participaron, participen y estén en forma. Hay mayores alternativas", argumentó.

Fue un mes de enero frenético en el que tuvo que hacer "un poco de comercial para mostrar lo que se estaba viviendo en la ciudad", con la unión de todo el deportivismo, para convencer a los futbolistas. "Hemos tenido la suerte de encontrar jugadores que se han comprometido con nosotros. No era fácil convencer a gente que viniera y se comprometiera. El Deportivo sigue siendo una marca importante, es un club que atrae jugadores. La unión que está habiendo de todo el mundo es un plus a la hora de convencer", explicó ayer en Abegondo tras presentar a Keko Gontán y Jovanovic, los últimos fichajes en llegar.

El meta serbio entró a última hora cedido desde el Huesca en una "operación a tres bandas" con el Levante, que "quiso recuperar a su portero" [Koke Vegas]. Esta operación no supone "ningún incremento" en el coste de la plantilla porque tiene el "mismo salario" que el andaluz. Sobre Keko, el otro refuerzo contratado el último día, le parece "un gran fichaje en una posición [extremo] en la que faltaban especialistas".

Barral anunció que Fernando Vázquez tendrá que decidir, ahora o a final de temporada, cuál será su segundo entrenador, y aplazó la incorporación del preparador de porteros Manu Sotelo al menos hasta verano porque "Yván Castillo tiene contrato hasta final de temporada y en principio continuará", de momento hasta junio. El analista David Sánchez regresó al Deportivo de la mano de Barral, que también cuenta con Carlos Rosende, quien ya estaba en el club, entre su equipo de colaboradores más cercanos. Además, los exblanquiazules Fran y Valerón tienen las puertas abiertas: "Son dos de los mejores jugadores de la historia. Es gente que puede aportar de todo, por conocimientos y por lo que han representado".