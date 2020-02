Míster Bóveda en prácticas

Eneko vuelve a la escuela a los 31. Aún le quedan años de fútbol, pero aprovecha el tiempo libre para sacarse el carnet de técnico en el Curso de Entrenadores del Deportivo. Ya superó el primero de los tres niveles y del segundo solo le faltan las prácticas, que realiza con los infantiles de primer año del club. Como todos los lunes y miércoles, ayer por la tarde Bóveda acudió a Abegondo para participar en una nueva sesión aprendiendo de Alberto Suárez y Jacobo Saco, los dos entrenadores, y a la vez aportando su granito de arena en la formación de los chavales. "Ellos son los técnicos. Yo estoy viendo y escuchando, y evidentemente seis ojos ven más que cuatro. Sobre todo delegan en mí las partes defensivas, pero siempre estoy en un tercer plano. Todo el mundo puede aportar y yo doy mi punto de vista, pero más me ayudan ellos a mí que yo a ellos", recalca el vasco, cuya plena implicación agradecen sus dos profes de prácticas.

"Es uno más para todo", relata Jacobo Saco, "desde el tema del material hasta para darnos opiniones de los jugadores". "Está superinvolucrado. Yo creo que le gusta entrenar, le gusta ser entrenador", asegura Saco. "A mí me sorprendió mucho la implicación de Eneko desde el primer día", explica Alberto Suárez. "No puede asistir a los partidos por compromisos del primer equipo pero todos los lunes pregunta cómo nos fue. Está muy implicado en el trabajo del día a día. Se preocupa por los niños y habla con ellos. Que un jugador del primer equipo se implique tanto como lo está haciendo él es muy positivo para nosotros, para los niños y para el resto de jugadores", añade Suárez.

Con los chavales Bóveda está encantado. Todos lo ven como uno más, no como un futbolista profesional del Dépor. "No siento que me vean como un jugador. Igual el primer día les podía hacer un poco más de ilusión pero en cuanto se dan cuenta de que no dejas de ser una persona, te ven como Eneko el pintado que lleva los chinos [risas]. Te escuchan, pero igual que escuchan al primer entrenador o al segundo", relata el autor de gol de la victoria el pasado sábado ante Las Palmas.

Al día siguiente, tras la sesión de recuperación en Abegondo, se desplazó a San Tirso para seguir a los chavales discretamente desde la grada en su partido frente al Viveiro (2-2): "Cuando puedo ir a verlos, prefiero estar apartado y que no me vean. No es bueno que uno aparezca y desaparezca".

Celso Carrera, Toni Ardá o Macario Bravo son algunos de sus profesores del Curso de Entrenadores del Deportivo, donde Eneko coincidió con otros futbolistas como el exblanquiazul Diego Seoane, ahora en las filas del Racing de Ferrol, o el exfabrilista Raúl González, actualmente en el Alcoyano. "Hicimos un grupo muy bueno", recuerda Bóveda.

'Teleco' y Fisioterapia

Desde pequeño Eneko siempre brilló en los estudios. Tanto, que a los 18 años le animaron a matricularse en Telecomunicaciones pese a que no le atraía: "Me metí porque era muy buen alumno. Me lo recomendaron porque me decían que tenía unas cualidades y debía aprovecharlas, pero no me gustaba". Y así estuvo siete años en la Universidad del País Vasco, "a trancas y barrancas", intentando compaginar los entrenamientos con la carrera hasta que, al fin, pudo dejarlo. "En mis inicios me costó ver el fútbol como una profesión. Así como hay gente que dirá que con 13 años buscaba ser futbolista, yo lo tenía como un complemento. Igual que un amigo estaba jugando en la Cultural de Durango, pues yo estaba en el Athletic porque era un poco mejor, y a ver hasta dónde daba. Los estudios eran la vía recta y el fútbol era a ver cómo iba".

Pronto "llegaron los éxitos" con el balón „Bilbao Athletic, Eibar y Athletic„ y aprovechó para dejar Telecomunicaciones, "un alivio del copón" que le permitió matricularse en Fisioterapia, algo que sí le "picaba". Estaba en segundo curso cuando lo tuvo que "aparcar" al fichar por el Dépor en enero de 2018.

El vasco se siente un privilegiado por haber podido escoger: "He tenido la suerte de poder equivocarme porque hubo unos ingresos importantes por el fútbol, lo comento muchas veces con mi mujer. Me equivoqué con 18 años pero tuve la opción de cambiar a los 25". Ahora, aprovecha su etapa en el Dépor para formarse como entrenador. "Nuestra vida nos permite hacer algo por las tardes. Lo de ser técnico ha sido una cosa que siempre he tenido presente. Es un poco el mismo enfoque que le di a lo de ser futbolista. Ser entrenador sí es una vocación, pero siendo muy consciente de que hay espacio para muy pocos. Entonces, yo no puedo basar mi vida en que voy a ser entrenador, pero quién sabe si mañana dejo esto y alguien se acuerda de mí y me da una oportunidad. Lo que quiero tener es la opción, eso lo tengo clarísimo. No quiero dejar el fútbol, que me llame alguien para plantearme algo que me gusta, y que le diga que estoy sin título. Quiero estar preparado". El tiempo dirá si su futuro está en los banquillos. De momento, míster Bóveda sigue con sus prácticas en Abegondo.