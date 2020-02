"Yo veo que hay un equipazo"

El recién fichado Hugo Vallejo (Granada, 2000) se estrenó en una convocatoria con el Deportivo en el partido del pasado fin de semana contra la UD Las Palmas. Empezó en el banquillo y durante la primera parte llegó a hacer ejercicios de calentamiento, pero finalmente no entró y su debut de blanquiazul se pospuso al menos hasta el encuentro del domingo en Alcorcón. El extremo andaluz es consciente de que "no es fácil" entrar en el equipo y espera su momento con "paciencia", al tiempo que se siente "preparado" para cuando le llegue esa oportunidad, "aprovecharla".

¿Cómo ha encajado en el vestuario?

La verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno. Yo venía un poco tímido, no sabía con quién hablar, y los compañeros me han recibido muy bien, me han acogido con mucho cariño y todos son supersimpáticos.

Es tímido, pero en el campo se transforma.

Sí, claro. En el campo cambio. Dentro de lo grupal, cada uno tiene que trabajar por lo suyo para mejorar y crecer.

¿Qué compañeros han hecho de cicerones?

Justo cuando llegué Borja Valle me fue presentando a la gente, Koke también, y David Simón. Me voy adaptando, sobre todo con los más jóvenes, aunque los veteranos también son muy buena gente. Tengo a Mujaid al lado y a Mollejo también. Son todos muy simpáticos y agradables.

¿Qué es lo que le está pidiendo Fernando Vázquez?

Está haciendo mucho hincapié en la defensa, en esos pequeños detalles que a lo mejor no había hecho antes. Me mete mucha caña con eso a la hora de defender, de cerrar los espacios por dentro, de apretar al que tiene la pelota y no aguantarlo sino ir a por él. Poco a poco se me va quedando.

¿El Deportivo, por dentro, es como se lo imaginaba?

Este club ha sido histórico siempre, un club muy grande. Me esperaba que lo fuera, y lo es.

¿A los extremos puros como usted les perjudica el actual sistema a la hora de hacerse un hueco en la alineación?

Hay que mirar siempre por el equipo y si el equipo está ganando partidos con una formación y así es como mejor se está jugando, hay que adaptarse a eso y cuando te llegue la oportunidad, aprovecharla.

¿Está ansioso por debutar?

Yo estoy entrenando y trabajando para cuando me llegue la oportunidad. La competencia es buena. Yo miro por mejorar, trabajar y esperar. Tengo paciencia. Yo sé que no es fácil entrar pero estoy preparado para cuando me toque.

Después de pasarlo mal en su última etapa en el Málaga, ¿debutar con el Dépor será una especie de liberación?

Tengo muchas ganas, pero no es una cuestión de liberación, sino de que a lo mejor necesitaba un cambio de aires, cambiar un poco, pero yo solo tengo muestras de agradecimiento al Málaga. He dejado muchos amigos allí, muchas personas que quiero, y le deseo lo mejor.

¿También puede jugar de delantero?

Yo siempre he sido extremo pero también sé jugar de delantero. Tendría que mejorar un poco algunos movimientos, pero me puedo adaptar a jugar de punta o de segundo punta.

Hace un par de meses el Dépor era colista a nueve puntos de la salvación y ahora viene de encadenar seis triunfos, ¿qué le parece el potencial del equipo?

Yo veo que hay un equipazo, la verdad. Habrá sido una mala racha y, por suerte, ahora lo estamos sacando adelante. Veo que hay muy buen equipo.

¿Qué compañeros le han sorprendido especialmente?

No los conocía del todo, aunque sí había visto algunos partidos. Cada uno en su posición es muy bueno. Tengo la suerte de poder entrenar con ellos y jugar con ellos. Cuanto mejor equipo haya, mejor.

Llega del Madrid cedido hasta junio, ¿seguir más tiempo en el Deportivo es una posibilidad?

Pues claro. Si encajo bien y la cosa va bien y me dan la oportunidad de seguir aquí, nunca se sabe. Ojalá.

¿Lo van a mirar con lupa por todo lo que supone ser un futbolista que acaba de fichar un club como el Madrid?

En todos los partidos siempre hay gente mirándote y sabes que siempre te están observando, pero es el Madrid y tiene gente de muchos sitios. Saben que tengo que apretar y esforzarme ante la oportunidad que me están dando.

¿Se plantea dar el salto al Madrid ya este verano?

Ojalá jugara muy bien, me fuera todo perfecto y entrara con el Madrid, pero primero tengo que adaptarme aquí y empezar a tener minutos.

¿Qué le pareció Riazor?

El otro día ya vi cómo es la afición, cómo se pone el campo y cómo aprieta. La verdad es que impresiona.

¿Pensar en el play off no le parece una locura?

Estamos a ocho puntos, tampoco es locura. Si seguimos así, ganando partidos y trabajando, yo creo que se puede. Vamos a trabajar para ello.

¿Qué espera del encuentro del domingo en Alcorcón?

Vamos a ir a por ellos, como en todos los partidos, a intentar defender bien, atacar y cuando la tengamos, meterla para dentro.

¿Se verá la fortaleza del grupo cuando llegue una derrota?

Espero que no llegue, pero si llega, ahí es cuando tiene que estar el equipo junto, haciendo piña, porque no nos podemos rendir y hay que seguir adelante.