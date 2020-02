Vázquez: "No importa lo que hicimos antes; es otra final"

Fernando Vázquez aseguró en la víspera del partido contra el Alcorcón que no se fija en la clasificación ni toma como referencia los partidos previos del equipo. El entrenador deportivista afirmó que el encuentro ante los madrileños representa "otra final" para el equipo y que así se lo ha trasladado a los jugadores. "No miro la clasificación, no la sé. Sé que ganó el Racing y vamos a Alcorcón sin importar lo que se hizo antes", reflexionó. Para Vázquez se trata de otro compromiso decisivo en el objetivo de esquivar el descenso. "Jugamos tantas finales que no sé cómo llamarle ahora, es una final de la Copa del Mundo", argumentó.

La filosofía, insistió Vázquez, no ha cambiado con los resultados recientes: "El planteamiento es el mismo hasta que consigamos los partidos para lograr la salvación. El otro día dije que podíamos fallar 12 veces, perdón, podemos fallar nueve. Ya me gustaría que fueran 12. Estábamos descolgados y ahora hay un grupo importante".

La dinámica en la que se encuentra el equipo, sin embargo, hará que Vázquez mantenga el esquema de juego con cinco defensas que ha empleado desde su aterrizaje en el equipo. "Voy a cambiar el planteamiento en algún momento, seguro. ¿En qué momento? No lo sé. Es una decisión de entrenador. Podría ser mañana (por hoy), yo que sé", afirmó.

Fernando Vázquez, no obstante, tendrá en Alcorcón los condicionantes de las bajas de Sabin Merino y Claudio Beauvue, al que una lesión muscular de última hora le impedirá estrenarse como titular tal y como estaba previsto. "Es una doble contratiempo importante. Los dos tienen una lesión que evidentemente les impide jugar, pero que es un poco asintomática. Podrían jugar, porque no sienten dolor, pero correríamos el riesgo de que se fueran para cuatro o cinco semanas. Por precaución y prudencia están fuera de la convocatoria. Volvemos en ese sentido al punto de partida", indicó.

Vázquez también se detuvo en analizar al Alcorcón más allá de las particularidades de su campo. "No me preocupa el campo, el que te lo hace difícil es el rival. Nos vamos a enfrentar a un equipo que me gusta. Me parece que tiene un buen entrenador", dijo.