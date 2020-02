Sabin Merino no pierde comba

Nadie quiere dejar de saborear este momento dulce que vive el Dépor y menos su goleador. Sabin Merino sufrió un pinchazo tras buscar su segundo gol en un remate ante la UD Las Palmas y tuvo que perderse el duelo de este fin de semana frente al Alcorcón, pero ya está listo para reaparecer este viernes en el partido que medirá a los coruñeses con el Girona. El vasco, elegido ayer mejor jugador del mes de enero de Segunda División por LaLiga por delante de Mikel Rico (Huesca) y Catena (Rayo), fue uno más en el entrenamiento con los suplentes y no convocados y se espera que en las próximas sesiones recupere sensaciones tras parar tan solo unos días. El pichichi blanquiazul, el futbolista que cuenta sus partidos como deportivista por victorias y como goleador, se suma de nuevo a la causa en busca de la octava victoria consecutiva.

A pesar del susto que se llevó el deportivismo al verle echarse la mano a la parte posterior de su muslo derecho, las previsiones siempre fueron positivas en torno al estado físico del vasco. Su lesión en la zona de los isquiotibiales era "asintomática", según reveló el propio Fernando Vázquez, y si fuese por el dolor que sentía, podía haber jugado el pasado fin de semana, pero los técnicos y los servicios médicos no quisieron arriesgarse a que se agravase su dolencia y tuviese que parar en torno a un mes. Algo parecido sucedía con Claudio Beauvue, que estuvo renqueante toda la semana pasada y finalmente no pudo sustituir al ex del Leganés en Santo Domingo. En el caso del francés se mueven con precaución en el propio Deportivo. El ex del Celta no ha pisado el césped en los últimos días.

Sabin Merino lleva cuatro goles en cuatro partidos desde que llegó al Dépor. Infalible de cara a puerta tras pisar A Coruña después de no haber marcado en la Liga de Primera en los últimos cuatro años. 27 partidos en la máxima categoría en esos años y le fue imposible seguir con los buenos números que tuvo en su asalto al primer equipo del Athletic de la mano de Ernesto Valverde. En poco más de un mes en Abegondo ya es el pichichi del equipo junto a Ager Aketxe.

En su ausencia, los delanteros del equipo tampoco perdieron el tono en ataque, ya que Mamadou Koné fue uno de los hombres del partido en Alcorcón. El marfileño cabeceó a la red el 0-1 certificando el quinto partido consecutivo en el que marca un ariete de los coruñeses.

Además de con el vasco y el ex de Málaga y Oviedo, Fernando Vázquez podrá contar este viernes con Borja Valle y Christian Santos como alternativas arriba, aunque al menos uno de los dos se quedará fuera de la lista.