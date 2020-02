Montero: "Ni antes era tan malo ni ahora soy tan bueno"

Javi Montero encarna a la perfección la espectacular remontada del Deportivo. Su nivel ha subido a la par que el del equipo gracias, sobre todo, a la llegada de Fernando Vázquez. "Ha cambiado todo, sobre todo desde que vino el míster nuevo. Estamos muy bien, con muchas ganas y mucha confianza. Hemos ganado mucho en defensa. A partir de ahí, ganamos partidos y que siga esto", afirmó el central, cuyo rendimiento crece jornada tras jornada: "Tampoco antes era tan malo ni ahora soy tan bueno. Es explotar lo que uno tiene y la confianza que te da cada entrenador".

En enero era uno de los candidatos a salir del Deportivo, pero él nunca se lo planteó. "Nunca hablé de salir, nunca tomé la decisión de salir. Siempre dije que me quería quedar aquí", explicó Montero, que acabó convenciendo a Vázquez. "Para mí es un orgullo que me dé confianza y cariño. Después de todo, no me lo esperaba. Se lo agradezco muchísimo que confíe en mí".

El joven prefiere no valorar si estaba o no en la lista inicial de salidas previstas por el club. "Si se barajó o no, yo no voy a entrar. Si el míster decidió que me quedara y quería contar conmigo, se lo agradezco de corazón e iré a muerte con él. El míster me dio esa confianza y lo trasladé al campo", añadió el defensa. Considera factible alcanzar los puestos de play off, pero opta por ser prudente: "Hay que seguir en esta línea y no creernos nada".

Sobre las críticas de las que fue objeto en la primera parte de la temporada, asegura que para él fueron una motivación. "Las criticas cada uno se las toma como quiere, yo me las tomé de buena manera. O te motivan o te hunden, y a mí me motivan. Si no te critican, es como si pasaran de ti. Prefiero que me critiquen y que hablen. Yo voy a seguir a lo mío. Nunca he dejado de confiar en mí", concluyó Montero esta mañana en Abegondo.