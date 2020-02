Sabin y Stuani, pichichis de moda

Dos pichichis frente a frente. Sabin Merino encabeza la lista de artilleros del Deportivo pese a que acaba de llegar a A Coruña. Cuatro partidos, cuatro tantos, a gol por jornada, una racha impresionante que no pudo ampliar en Alcorcón por culpa de una lesión muscular que ya ha dejado atrás. Cristhian Stuani, con 20 dianas, lidera de manera destacada el ranking de anotadores no solo de su equipo, el Girona, sino de toda la categoría de plata. "Creo que lleva unos cuantos goles más que yo", bromeó ayer el vasco en Abegondo, donde recibió el premio al jugador Estrella Galicia de enero tras imponerse de forma holgada en las votaciones de los aficionados a su compañero Dani Giménez, el otro finalista. Siempre y cuando esté listo y Fernando Vázquez opte por alinearlo, Sabin protagonizará con Stuani uno de los grandes duelos del partido del viernes en Riazor (21.00 horas).

Hasta entonces, el vasco lanza elogios al charrúa, un ariete que "por circunstancias" no está compitiendo actualmente donde le corresponde, en la máxima categoría. "Creo que es un delantero de Primera División que por circunstancias, y sobre todo porque él ha querido, sigue en el Girona. Quizá sea el delantero más completo de Segunda División", argumentó el atacante deportivista.

Los dos están de moda. Sabin recibió dos premios esta semana „también fue elegido por LaLiga mejor jugador de enero de Segunda„ y a Stuani, cuya cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, lo sitúan nada más y nada menos que en la órbita del Fútbol Club Barcelona. El viernes será la principal amenaza para la portería del Dépor, igual que Sabin para la del Girona si finalmente juega. Ayer volvió a ejercitarse con el grupo y sus sensaciones son buenas. "No sé si para el viernes estaré, espero que sí. De momento voy muy bien, que es lo que importa. Cada día que pase estaré todavía mejor y para el viernes quedan días. Lo importante es entrenar con normalidad y sin ningún tipo de molestia. Yo creo que las condiciones en las que estoy son buenas y serán mejores el viernes", explicó Sabin.

Tan a gusto se siente, que atraviesa el "mejor momento" de toda su carrera. "Creo que he encontrado un punto de madurez que quizá otros años no he tenido y los minutos que necesitaba. Juntando un poco todo, creo que estoy en mi mejor momento, independientemente de los trofeos. Quiero seguir así y mejorar cada día porque considero que todavía tengo margen de mejora", añadió el delantero, muy contento por ser el más votado de los aficionados pese a ser un recién llegado al Dépor: "Para mí es muy importante y me hace muy feliz".