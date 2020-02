Otro Montero con Vázquez

Parece otro, aunque es el mismo. Javi Montero encarna a la perfección la espectacular remontada del Deportivo. Su nivel se ha disparado a la par que el del equipo gracias, fundamentalmente, a la llegada de Fernando Vázquez. "Ha cambiado todo, sobre todo desde que vino el míster nuevo. Estamos muy bien, con muchas ganas y mucha confianza. Hemos ganado mucho en defensa. A partir de ahí, ganamos partidos y ojalá que siga esto", afirmó el central, cuyo rendimiento crece jornada tras jornada: "Tampoco antes era tan malo ni ahora soy tan bueno. Es explotar lo que uno tiene y la confianza que te da cada entrenador".

En enero era uno de los candidatos a salir del Deportivo, pero él jamás se lo planteó. Tenía claro que ´su sitio hasta final de temporada estaba en Riazor y por eso asegura que nunca barajó cambiar de aires a mitad de campeonato. "Nunca hablé de salir, nunca tomé la decisión de salir. Siempre dije que me quería quedar aquí", recalcó Montero, que acabó convenciendo a Fernando Vázquez: "Para mí es un orgullo que me dé confianza y cariño. Después de todo, no me lo esperaba. Se lo agradezco muchísimo que confíe en mí".

El joven prefiere no valorar si su nombre figuraba o no en la lista inicial de salidas previstas por el club. "Si se barajó o no, yo no voy a entrar. Si el míster decidió que me quedara y quería contar conmigo, se lo agradezco de corazón e iré a muerte con él. El míster me dio esa confianza y lo trasladé al campo", añadió el defensa. Sobre las críticas de las que fue objeto en la primera parte de la temporada, asegura que para él fueron una motivación. Prefiere que los seguidores se fijen en su juego aunque carguen contra él, a que no lo tengan en cuenta. "Las criticas cada uno se las toma como quiere, yo me las tomé de buena manera. O te motivan o te hunden, y a mí me motivan. Si no te critican, es como si pasaran de ti. Prefiero que me critiquen y que hablen. Yo voy a seguir a lo mío. Nunca he dejado de confiar en mí", insistió Montero antes del entrenamiento matinal de ayer en Abegondo.

Tan bien ve al Dépor ahora, que el andaluz considera factible alcanzar los puestos de play off, aunque a la vez opta por ser prudente: "Hay que seguir en esta línea y no creernos nada. Yo siempre he confiado en este equipo y, aunque las cosas no se hayan dado de la mejor manera, desde un principio siempre aposté por el Deportivo". Mañana llega a Riazor el Girona, un candidato claro al ascenso al que Montero no teme pese a contar con un "delantero de Primera" como Stuani. "Si nosotros estamos bien, da igual el rival que venga o el campo al que vayamos", proclama.

En el anterior partido en casa, frente a la UD Las Palmas, la afición blanquiazul llevó en volandas al equipo hacia otra victoria fundamental en el resurgir del Deportivo desde los puestos de descenso hacia una zona más tranquila de la tabla clasificatoria: "Nunca viví algo como lo de la semana anterior". Mañana, frente al Girona, Montero confía en que se viva algo parecido y se reedite esa plena comunión entre los jugadores y la hinchada: "Espero que la gente esté encima, apoye y Riazor sea un fortín".

Siempre titular

Javi Montero fue siempre titular desde la llegada al banquillo de Vázquez. El técnico dirigirá hoy en Abegondo (10.30 horas) la última sesión previa al encuentro de mañana y, una vez finalizado el ensayo, comparecerá ante los medios de comunicación, aunque podría posponer el anuncio de la lista de convocados hasta el mismo día del partido. Tiene a 23 jugadores disponibles, todos salvo Beauvue, con el único interrogante de Sabin Merino, que entrena con el grupo a la espera de recibir el alta médica.