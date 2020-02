Vázquez: "Estamos confiados y seguros; esperamos conseguir la octava"

Fernando Vázquez aseguró que el equipo está "confiado" de cara al partido de mañana contra el Girona en Riazor (21.00 horas) para mantener su racha de victorias y conseguir la octava seguida. "Estamos confiados, estamos seguros y vamos a tener una afición que nos va a ayudar y a entender. Esperamos conseguir la octava, eso es lo que pensamos en estos momentos", manifestó el entrenador deportivista después del entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

El técnico reconoció que el estado de ánimo en la plantilla ha cambiado merced a los buenos resultados de las últimas semanas, pero al mismo tiempo advirtió que la euforia no se ha disparado. "Si entras en el vestuario, la gente está como debe estar, com estoy yo. Están animados, con la autoestima más alta y ya no se creen tan malos jugadores porque están ganando. No bailamos la muñeira aún pero estamos contentos", reflexionó.

Vázquez, al contrario que algunos de sus jugadores, no quiere fijarse en nada que no sea la salvación. "No lo quiero pensar porque no nos haría ningún bien. No pienso en eso, pienso en la salvación", subrayó.

El entrenador deportivista recupera para el partido de mañana a Sabin Merino y Salva Ruiz después de que superaran sus lesiones. Fuera de la convocatoria por decisión técnica se quedan jugadores como Uche Agbo, Christian Santos y Borja Valle.