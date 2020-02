El colegiado Figueroa Vázquez relata en el acta que expulsó a Vicente por decirle "hoy no has estado bien, no te puede felicitar, muy mal"

Se hizo de rogar, pero finalmente vio la luz el acta del Dépor-Girona, redactada por el colegiado Figueroa Vázquez, uno de los protagonistas del duelo de anoche. El árbitro no recoge ninguna incidencia extra, pero sí detalla las razones que le llevaron a expulsar a Vicente Gómez cuando ya había señalado el pitido final. El relato, que suele estar disponible unos minutos después de cada duelo pero que en esta caso no estuvo accesible en la red hasta esta mañana, recoge que expulsó al grancanario por dirigirse a él en estos términos: "Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal". El trencilla incide en el acta en que el pivote deportivista había sido "advertido previamente de que cesara su actitud".

Figueroa Vázquez ya había tenido hace unos años problemas con el deportivista Luisinho al diferir las versiones de ambos protagonistas sobre lo ocurrido en el terreno de juego en un duelo ante el Hércules. El colegiado expresó lo ocurrido en el acta al relatar que el luso le había dicho "robo, esto es un robo, sinvergüenza, de aquí no sales". El portugués negó lo escrito por el andaluz, pero fue sancionado con cuatro partidos, a pesar de los recursos coruñeses.