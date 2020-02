"El criterio del árbitro no fue el mismo para los dos equipos"

Álex Bergantiños cobró protagonismo ayer, primero por entrar en el campo en el minuto diez para sustituir al lesionado Michele Somma y después por su golazo, el segundo de su equipo, que parecía sentenciar el partido, pero su figura quedó eclipsada, como la de todos sus compañeros por la del árbitro del encuentro.

"Hay cosas que no entiendo, ni entendemos, no hablo solo del penalti, que puede ser, hablo del criterio que aplicó que no fue el mismo para los dos equipos en ningún momento del partido", aseguró el capitán blanquiazul. "A pesar de todo tenemos que estar satisfechos, yo estoy orgulloso por el esfuerzo, y tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo", señaló el de la Sagrada al final del partido.

"Estamos en buena línea, apenas les concedimos oportunidades y nosotros llegamos poco pero marcamos", añadió el capitán. También se refirió a la posible expulsión de Stuani por un codazo a Peru. "Son situaciones en las que no pita igual, pero no le vamos a dar más vueltas", dijo intentando evitar la polémica.