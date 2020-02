Vázquez: "Si el penalti le sirve a Montero para aprender, lo doy por bueno"

Fernando Vázquez reconoció ayer que el empate contra el Girona había dejado un sabor "amargo" en el equipo después de contar con dos goles de ventaja en el marcador. "El partido fue súper exigente para nosotros, durísimo, ante un equipo con un potencial impresionante. Lo intentamos parar a nuestra manera. Fue súper competitivo, súper duro, muy trabado, con muchas faltas y nosotros sufrimos, pero mi equipo a nivel competitivo estuvo impresionante", resumió el entrenador deportivista sobre el encuentro de anoche en Riazor.

El partido estuvo desde el comienzo marcado por la actuación arbitral, que terminaría desquiciando por completo a la grada y a buena parte de los jugadores blanquiazules. Vázquez se refirió a la actuación del colegiado y no dudó en calificarla como "rara". "Fue una sensación de que no estás tranquilo", admitió. "Me parecía que casi todas las faltas eran todas en contra", añadió.

Entre las decisiones de Figueroa Vázquez, esta vez ayudado por el VAR, estuvo el penalti que desembocó en el empate del Girona. El técnico deportivista no entró a juzgar la pena máxima, pero sí al jugador que la cometió. "Si sirve para el aprendizaje lo doy por bien pitado", manifestó en referencia a Montero.

El entrenador blanquiazul destacó que las acciones de peligro del Girona llegaron a través de jugadas aisladas, entre ellas ese penalti del central. "Creo que son acciones en una falta lateral y un penalti que comete un jugador. Un jugador que estaba haciendo un partidazo, pero con un futbolista de espaldas se precipita al robar un balón que el equipo no le pide que robe", subrayo. "El partidazo de Montero queda descafeinado por esa acción. Si le sirve para darse cuenta de que esas acciones manchan, lo doy por bueno", insistió.

Vázquez también se refirió a la lesión de Somma, que calificó como "súper triste" si finalmente se confirma, y dejó abierta la posibilidad de que el club decida reforzarse en función del tiempo de baja del italiano. "Tendríamos que analizarlo por lo menos, pero vamos a esperar", indicó.

Martí: "Empate merecido"

José Luis Martí, valoró por su parte que su equipo no diera "nada por perdido". "El empate es merecido por no dar nada por perdido hasta el último segundo", comentó en su regreso a Riazor, donde la temporada pasada dirigió al Dépor. "Con pocos espacios nos hemos precipitado pero luego nos hemos vuelto a centrar. Ha llegado el empate que es merecido por lo que se ha visto", declaró.