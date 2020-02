"Somma debe tener paciencia, tranquilidad y trabajar mucho"

De los futbolistas con los que coincidió en el Deportivo ya solo queda Álex Bergantiños, que marcó un golazo el pasado viernes en Riazor.

Me alegro muchísimo. Era nuestro capitán. También desde el principio me ayudó mucho. No tuvimos un contacto buenísimo porque él no hablaba inglés y yo no hablaba español, pero siempre que necesitaba algo, ahí estaba él para ayudar. Estoy muy contento de que siga jugando en el Dépor. También es importante para la gente que haya un jugador tan conectado con el club.

La cruz del partido contra el Girona fue la rotura de menisco interno de Michele Somma, ¿qué consejo le daría usted por su experiencia con las lesiones de rodilla?

Es un momento difícil. Cada uno es diferente y tiene que buscar su camino. Debe tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, trabajar mucho y escuchar a los fisios y a los doctores, y seguro que todo saldrá bien.