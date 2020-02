Mujaid, Peru y Montero, muro de chavales

Mujaid, Peru y Montero estaban en la cuna cuando el Dépor conquistó el título de Liga el 19 de mayo de 2000. Al riojano le pilló en pañales, con solo dos meses de vida. Ahora es todo un veterano de 19 añitos, cada vez más asentado en la defensa de tres centrales que viene utilizando Fernando Vázquez desde su regreso al banquillo blanquiazul. Otros dos chavales de 21 años „los cedidos Peru Nolaskoain y Javi Montero„ completan el nuevo muro del equipo coruñés, remodelado a la fuerza tras la lesión de Michele Somma frente al Girona. El pasado viernes el técnico optó por la solución de retrasar a Peru para que jugara en el eje de la zaga entre Mujaid y Montero. Según los movimientos defensivos ensayados en el entrenamiento de ayer en Abegondo, Vázquez planea repetir esa misma fórmula desde el inicio el domingo en La Romareda (16.00 horas), con Mujaid, Nolaskoain y Montero en el centro de la retaguardia.

Pese a su juventud, los tres están contando con la plena confianza del técnico de Castrofeito, quien les está ayudando a continuar su crecimiento. Lo que quieren es seguir ayudando al equipo, aunque sea fuera de su posición natural como en el caso de Peru, que se siente más cómodo jugando de centrocampista. En cualquier caso, están preparados para amortiguar el impacto de una baja tan importante como la de Somma, "un central con experiencia", según recordó ayer Mujaid, triste por la lesión de su compañero y a la vez confiado en que el equipo siga igual de fiable en defensa. "Hay muchos jugadores que pueden jugar en esa posición. No tenemos ningún problema. Hay futbolistas de suficiente calidad para sacar esto adelante", añadió el fabrilista, con contrato con el Dépor hasta 2022.

El riojano piropea a los dos cedidos, tanto a Montero, que "está a un nivel espectacular" como a Peru, "un gran jugador como mediocentro y central". El vasco, por su parte, devuelve los elogios: "Defensivamente Mujaid es de lo mejor que he visto en mi vida. Con balón tiene mejora. Tiene que adquirir unos conceptos que irá cogiendo a base de partidos". Sobre Montero, a Peru Nolaskoain le parece "un central muy bueno, con buena salida de balón y buen toque". "Tiene mejora a la hora de decidir cuándo salir y cuándo no pero me parece un central muy bueno, al igual que Mujaid", añade en su breve comentario acerca del andaluz.

También Montero dedica alabanzas a sus compañeros en el eje de la zaga. "De Peru me quedo con su buen posicionamiento en el campo y la calidad que tiene", mientras que sobre Mujaid "destacaría de él lo rápido que es y lo intenso que es en defensa, sobre todo en el uno contra uno". Hay sintonía entre ellos, igual que con el resto de compañeros. Prueba de ello es la broma que Sabin Merino, Ager Aketxe, Hugo Vallejo y el propio Peru le gastaron ayer a Mujaid, a quien acompañaron durante su comparecencia en la sala de prensa de Abegondo para tratar de ponerlo nervioso, un ejemplo del "buen rollo" que hay dentro del vestuario.