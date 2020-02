El Dépor, en medio de un embudo

A medio camino entre el descenso y las posiciones que dan derecho a disputar el play off, el Deportivo no sabe muy bien hacia dónde mirar a estas alturas del campeonato después de encadenar ocho partidos invicto (siete victorias y un empate). Los seis puntos que lo separan del sexto puesto, y por lo tanto de la promoción, pueden representar una tentación después de una primera vuelta del campeonato marcada por los malos resultados, pero al mismo tiempo la distancia con la cola de la tabla limita cualquier tipo de ambición desmedida.

El Deportivo transita así entre dos aguas en medio de una temporada atípica en la que la distancia entre el descenso y las plazas de play off a estas alturas del campeonato es la segunda más corta desde que se recuperó la promoción de ascenso a Primera División.

Transcurridas 28 jornadas, entre el sexto clasificado y el decimonoveno hay 11 puntos de diferencia. Solo en el curso 2013-14, aquel que supuso el ascenso del Deportivo de manera directa de la mano de Fernando Vázquez, la distancia era más exigua a falta de disputar un tercio del calendario.

Entonces eran seis puntos los que separaban el play off del descenso en una temporada muy disputada en la que se cumplió a rajatabla el tópico de la igualdad en Segunda División. El Deportivo terminaría ascendiendo con la menor puntuación (69) desde que está vigente la promoción, favorecido por la escasa diferencia entre los equipos de la categoría al final de la temporada. La prueba fue que la distancia entre la séptima plaza „aquel curso el Barcelona B quedó tercero y la frontera del play off bajó un escalón„ y la decimonovena „el Mirandés acabaría siendo repescado por el descenso administrativo del Murcia„ terminó siendo de once puntos.

Son pocos si se atiende a la diferencia que ha existido en el resto de temporadas desde que la última plaza en Primera División se decide en una liguilla, como lo es la que hay en la temporada actual después de 28 jornadas. En la 2010-11, la primera en la que se jugó el la promoción, la diferencia a estas alturas era de 15 puntos. El curso siguiente, de 22, mientras que en el 2012-13 de 14.

La distancia se reduciría considerablemente en la ya mencionada temporada 2013-14 que acabó con el último ascenso hasta la fecha del Deportivo. En la 2014-15 la diferencia volvió a elevarse, hasta los 14 puntos, y en la 2015-16 se incrementó a 16.

La tendencia se mantendría en el curso 2016-17, cuando la distancia entre sexto y decimonoveno a estas alturas del campeonato era de 14 puntos. La siguiente fue de 15, mientras que la temporada pasada ya se disparó hasta los 23, la mayor desde que se recuperó el sistema de promoción en Segunda División.

El contexto de la temporada actual y la diferencia existente deja al Deportivo en una situación que a algunos les puede parecer indefinida, pero que para el seno de la plantilla no lo es tanto. Tanto los jugadores como el entrenador, Fernando Vázquez, siguen mirando hacia abajo en la clasificación. Prefieren centrarse en amarrar la permanencia antes que desviar la mirada hacia objetivos más ambiciosos aunque parezcan alcanzables.