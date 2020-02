Gaku: "Fernando Vázquez es como un profesor"

Gaku Shibasaki analizó esta mañana la resurrección experimentada por el equipo y su nuevo papel a las órdenes de Fernando Vázquez. El japonés ha pasado de apenas tener hueco en las alineaciones durante la etapa de Luis César a ser una pieza fundamental en el esquema del técnico de Castrofeito. Gaku definió al entrenador deportivista como "un profesor" y agradeció el trato le está brindando. "Fernando es bastante filosófico y es como un profesor. A mí desde el primer momento nunca me habló con palabras difíciles ni técnicas, siempre me habló con palabras sencillas para tener claro lo que quería de mí. Muestra su confianza en mí con su comportamiento y palabras", destacó el jugador japonés.

Gaku indicó que habla en español con Vázquez y destacó los cambios expoerimentados en el equipo desde su llegada a comienzos de año. "Ahora se está viendo al verdadero equipo. Lo que más me sorprende es lo mal que nos fue en la primera vuelta. Nuestra actitud ha cambiado desde que vino Fernando Vázquez. El ambiente de la primera vuelta no me gustaba mucho", apuntó el japonés.