Dani Giménez va "mejor" de su pubalgia y no se plantea una cirugía

Dani Giménez sigue con su plan para cuidar la pubalgia que lo tiene mermado desde hace tiempo y que lo limita, sobre todo, en los golpeos de balón. Va "mejor" y, de momento, no se plantea una cirugía. "Lo bueno es que no está degenerada la zona. Un jugador [de campo] tiene el peligro de machacarse y al final van pasando los meses y acaba operándose. La suerte que tenemos los porteros es que podemos gestionar los esfuerzos y vamos tirando. Peligro [de operación] hay si no va mejorando la cosa y a largo plazo, pero creemos, y las pruebas lo confirman, que en dos o tres semanas el dolor cesará".