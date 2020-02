Central o mediocentro por Somma

El Deportivo fichará un futbolista para equilibrar la plantilla hasta final de temporada tras la lesión de larga duración de Michele Somma, pero no está garantizado que el relevo del italiano vaya a ser otro central. Podría ser un medio, según explicó ayer Fernando Vázquez. El técnico blanquiazul analizó la trascendencia de la baja del transalpino y aseguró que el Deportivo busca un refuerzo en el mercado, que podría ser un central o bien un centrocampista. "Sentimos un dolor impresionante todo el equipo por Michele. Es un chaval con unos valores impresionantes para el equipo. El vestuario está un poco afectado. Es una pena, una lástima, pero tenemos que mirar hacia adelante. Estamos intentando buscar algo. Podría ser exactamente la misma función [central] o a lo mejor en la posición de medio campo. Estamos mirando las dos opciones y a ver qué pasa para poder incorporar a un jugador", afirmó ayer en Abegondo antes de iniciar el viaje hacia Zaragoza.

La elección final dependerá de lo que le "ofrezcan" y de "la calidad del producto" para decidir si es mejor reforzar una demarcación u otra. De cara al mercado, Vázquez hizo un símil con dos vehículos porque para él es como "si quiero comprar una bicicleta o un coche". "A lo mejor me ofrecen una bicicleta impresionante y desprecio el coche que me ofrecen", razonó. Al final, se trata de decantarse por "lo que yo considere que tiene más valor para el equipo". "Como en los lados [central y mediocentro] lo puede tener, pues dependerá de la calidad del producto", añadió.

Uche Agbo, centrocampista incorporado en el mercado invernal que se estrenó frente al Albacete como titular y luego desapareció de las convocatorias, "está subiendo su nivel de rendimiento" en los entrenamientos, de ahí que haya regresado a la lista, en este caso para el partido de esta tarde en La Romareda.

Sobre el Zaragoza, Vázquez está convencido de que el conjunto maño jugará en Primera la próxima campaña „"tiene todos los boletos"„ pero va allí "con toda la ilusión de sacar los tres puntos". Además, elogió el trabajo del técnico rival, el exdeportivista Víctor Fernández. "Miro a Víctor y está mejor que yo, parece un galán, así un poco veterano, con su estilo. Está increíble y yo también me encuentro como un cañón, la verdad", aseguró el entrenador blanquiazul tras el ´último ensayo previo al duelo de esta tarde.

Sea cual sea el resultado de hoy en el campo del Zaragoza, Vázquez no cambiará el discurso porque el objetivo seguirá siendo la permanencia. "De vez en cuando enciendo las luces largas, no solo las cortas. Yo diré exactamente lo mismo. Quedarían cinco partidos [por ganar]. A partir de ahí, podemos pensar en otra cosa. Cambiar expectativas antes de cumplirlas me parece poco inteligente", añadió en Abegondo el entrenador de Castrofeito.