Álex Bergantiños: "A mí me pisan la tibia y no pitan ni falta"

Álex Bergantiños, capitán del Deportivo, se quejó del arbitraje del partido de este domingo ante el Zaragoza ya que consideró "excesiva" la expulsión de su compañero Gaku Shibasaki en contraste con una entrada que le hicieron a él mismo y que no fue considerara "ni falta" aunque le "pisan la tibia".

"Los dos últimos arbitrajes no han estado bien. No digo que hayan sido cien por cien determinantes, pero las pequeñas cosas van afectando y ayer no me voy satisfecho con cómo lo llevó el árbitro. La expulsión de Gaku es excesiva y a mí me pisan la tibia y ni falta, hubo córneres que eran a nuestro favor y que fueron saques de puerta", declaró en rueda de prensa.

El jugador coruñés consideró que son decisiones arbitrales "difíciles de entender con cuatro árbitros en el campo".

En Zaragoza llegó la primera derrota del Deportivo (3-1) tras una serie de ocho partidos (siete victorias y un empate) sin perder.

"Estamos dolidos, lógicamente, como siempre que pierdes, pero viendo el partido, el equipo está satisfecho con el rendimiento en cuanto a juego. Tenemos que corregir las dos acciones a balón parado de los goles que nos hacen daño en la primera parte y no estuvieron bien defendidas y luego, a pesar de estar con diez, el equipo luchó en todo momento", sostuvo.

El centrocampista ya ha empezado a mirar al duelo de proximidad con el Lugo el próximo domingo en el Estadio Abanca-Riazor, un choque clave en la lucha por la permanencia puesto que solo hay dos puntos de diferencia en la tabla y los lucenses están en descenso.

"Será un partido bonito, un derbi de vecinos y con los dos muy cerca en la clasificación. Esperemos que se vea un gran ambiente, y para nosotros es un partido importantísimo por venir de una derrota y por la posibilidad de dar un golpe a un rival que tenemos cerca", dijo.

Bergantiños abogó por afrontar el partido con "máxima humildad" y auguró que "no va a ser nada fácil ganar".

Del Lugo, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, dijo que parece que está "encontrando su mejor versión a la hora de competir" y con el respaldo de los resultados sus jugadores se sienten "más a gusto en los partidos".

"Vienen a Riazor en ese momento de sentirse fuertes, a poder dar un golpe importante en sus aspiraciones. Están encajando poco y rentabilizando las ocasiones", explicó.

En estos partidos ha coincidido habitualmente en el centro del campo con otros dos gallegos, Carlos Pita y Fernando Seoane, que ahora han perdido protagonismo en el Lugo.

"El nivel de la plantilla del Lugo es bueno cuando prescinden de Pita y Seoane para que jueguen otros. Ojalá este partido lo jueguen los máximos gallegos por el tema sentimental", deseó.

El centrocampista indicó que con "todo" lo que ha pasado el Deportivo esta temporada, en la que han estado "en la UCI", y aunque la zona de promoción de ascenso no está demasiado lejos, en el vestuario siguen "pensando en sumar las cinco o seis victorias que hacen falta para la permanencia".

"Las queremos conseguir lo antes posible para cerrar un año de muchísimo sufrimiento", sentenció el capitán deportivista.