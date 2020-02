Una derrota y vuelta al lío

Algún día tenía que llegar la primera derrota del Deportivo desde el regreso de Fernando Vázquez. Fue en La Romareda, donde plantó cara al Zaragoza mientras compitieron once contra once. La expulsión de Gaku Shibasaki marcó el desenlace de un encuentro que se decidió más por los errores del Dépor que por los aciertos del conjunto maño, que sacó petróleo de dos saques de esquina para marcar sendos goles. El Dépor concedió demasiados córners y no supo defenderlos. Dos tantos evitables, como el definitivo 3-1, en el que Luis Suárez contó con la involuntaria colaboración de Peru. Es más centrocampista que defensa. Un motivo más para reaccionar a la baja de Somma fichando un central, no otra cosa. Derrota digna del Deportivo, pero que corta la espectacular reacción desde el retorno de Vázquez. Tal era el déficit clasificatorio, que el hoyo vuelve a estar a solo dos puntos. Lo marca el Lugo, que el domingo visitará Riazor. Otra final a la vista.

Al Dépor le siguen faltando seis victorias para amarrar la salvación. Era y es el único objetivo, agarrarse como sea este año a la Segunda División para aspirar la próxima temporada a regresar a la máxima categoría, a la que si no cambian mucho las cosas el Zaragoza sellará pronto su billete. Va lanzado hacia el ascenso con un estilo inconfundible, el de dominar los partidos en campo contrario y ser protagonista con la pelota. Una propuesta diferente a la del Dépor, que cimentó su reacción de los últimos dos meses en base a la solidez y la eficacia. Ayer frenó con bastante éxito la capacidad asociativa del Zaragoza, pero sufrió muchísimo en las acciones a balón parado. Ocho saques de esquina sacaron los maños, casi todos en un tramo inicial de partido en el que apenas dejaron que el Dépor saliera de su área.

Avisó Burgui a los cinco minutos y solo uno después Eguaras culminó un córner con un lanzamiento lejano que sorprendió a Dani Giménez tras rozar en Peru. Los deportivistas, como siempre muy hundidos a la hora de defender ese tipo de jugadas, permitieron un remate franco que el navarro transformó en gol. Poco tiempo estuvieron por debajo los de Vázquez, solo seis minutos. Respondieron rápido para nivelar el marcador con el cabezazo de Mollejo, un incordio constante para los rivales tanto en defensa como en ataque. Menos cómodos se sintieron Álex y Çolak pese a los intentos del turco por meterse hacia dentro en ataque. Solo detalles aislados de Emre, incapaz de destapar todo su talento al recibir tan lejos de la portería contraria.

El Zaragoza no acababa de encontrar cómo romper el muro coruñés, mientras el Dépor crecía no solo para buscar contras sino también para tratar de triangular, sobre todo con Aketxe, Gaku y Çolak. Incluso Bóveda se animó a disparar justo antes de que Emre cabeceara de forma defectuosa un caramelo enviado por Aketxe desde el banderín.

Cuando mejor estaba el equipo coruñés, llegó el mazazo del 2-1. Nuevo córner en corto, otro más, centro al área y cabezazo imparable de Atienza ante la excesiva permisividad de Mujaid. Al segundo golpe el Dépor tampoco se vino abajo y acarició el empate con un lanzamiento de falta de Aketxe que dio en el larguero.

Tras la reanudación no empezó mal el equipo coruñés. Gaku pudo empatar a la media vuelta poco antes de ver la segunda amarilla. Dos faltitas, dos tarjetas. Las malas noticias no acababan para el Deportivo, porque poco después llegó el 3-1 que mató definitivamente el partido. Suárez le robó la cartera a Peru y batió por bajo a Dani Giménez para convertir la última media hora en un mero trámite. Aun así el Dépor lo siguió intentando pese a jugar con un hombre menos y con una desventaja de dos tantos. Keko y Vallejo entraron por Bóveda y Mollejo, de nuevo cargado con amarilla. Nuevos carrileros en busca de profundidad para pescar un gol con el que soñar. Mucha voluntad y poco acierto. En ningún momento peligró el cómodo triunfo del Zaragoza. El Dépor también pierde con Vázquez. Toca comprobar su capacidad para levantarse de inmediato y alejarse del hoyo, que vuelve a estar cerca.