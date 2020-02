"Creo que merecín adestrar un equipo aspirante a gañar títulos"

Foi un obstáculo na súa carreira coma adestrador non ser xogador de elite?

Foi un dobre ou triplo handicap. Por suposto que é un handicap. Se non fuches futbolista profesional é coma se non xogaras ao fútbol. Eu xoguei toda a miña vida desde que tiña cinco anos. Para ser adestrador, ser futbolista é importante, coñecer o fútbol, o xogo en si é importante. Pero non é necesario ter xogado no Madrid ou no Barcelona para coñecer o fútbol a ese nivel. Acaso un director de cine tivo que ser un gran actor? Un adestrador ten que ser un coñecedor do fútbol, evidentemente.

Faltoulle venderse mellor para adestrar a un Valencia ou a un Sevilla?

Eu creo que o merecía. A dirección dunha carreira a veces é máis importante que os resultados. Se tivese que dar un consello aos que están sacando o carné de adestrador, diríalles iso. Eu cometín erros, non tiña nin representante cando empecei, non sabía nin o que era iso. Eu creo que me merecía adestrar un equipo importante. Estou falando de equipo grande aspirante a gañar títulos, porque ao Súperdepor non cheguei. Outros adestradores chegaron con certa facilidade. Dábame a sensación de que onde ía tiña que demostrar que valía, non me daban por suposto nada. Non me parece mal, pero o respecto profesional, o que pensan os presidentes... Iso custoume moito e foi un handicap.