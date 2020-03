Vázquez: "El Lugo está en ascenso y es un rival peligroso"

Fernando Vázquez no se fía del Lugo. El entrenador deportivista reconoció ayer que recela del equipo que mañana visitará Riazor en un duelo trascendental por la permanencia y lo definió como un rival "peligroso" y al alza desde comienzos de año. "Considero que el Lugo está en crecimiento", destacó. "Es posible que sea el equipo que más se transformó desde diciembre, también incluso a nivel de jugadores", añadió.

El técnico no ocultó que, de poder escoger, preferiría que el rival esta semana del Deportivo después de la derrota contra el Zaragoza fuera otro. "Está en ascenso y es un rival peligroso. Si tuviera que dar mi opinión, preferiría jugar contra un equipo de fuera, no contra el Lugo", razonó.

Vázquez, en ese sentido, reflexionó sobre el carácter del encuentro frente a los lucenses y del espíritu del derbi que mañana se jugará en Riazor. "Para el deportivismo solo hay un derbi. Saben exactamente cuál es su rival afectivo y emocional, pero no estoy diciendo que el Lugo no esté al nivel competitivo del Deportivo. Emocionalmente los aficionados saben cuál es su rivalidad histórica", apuntó.

El entrenador deportivista también subrayó que la derrota ante el Zaragoza, la primera bajo sus órdenes, no ha modificado el trabajo a lo largo de esta semana. "Creo que no tiene que variar absolutamente nada. Era algo esperado, en algún momento íbamos a perder. Perder forma parte del camino competitivo, pero a pesar de perder tenemos que ser capaces de cumplir los objetivos. Estamos en ese camino", argumentó. "En Zaragoza fallamos en dos acciones a balón parado que no tienen que ver con el fútbol dinámico. Es posible que a nivel ofensivo fuera de nuestros mejores partidos", añadió el técnico blanquiazul.

Un fichaje pendiente

Fernando Vázquez volvió a pronunciarse ayer sobre la posibilidad de que el club incorpore a un jugador después de la lesión de Somma, que se perderá lo que resta de temporada debido a una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. "En principio lo natural sería fichar un central, pero dependerá del valor del jugador", indicó el entrenador deportivista sobre las posibilidades que maneja actualmente el club.